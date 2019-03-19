Наша сборная едет на Кубок мира на автобусе. Почему?
Союз биатлонистов России не видит проблем в восьмичасовом переезде между Швецией и Норвегией.
Союз биатлонистов России не видит проблем в восьмичасовом переезде между Швецией и Норвегией.
У многих болельщиков возникли вопросы в связи с непростым путешествием, которое пришлось перенести российской сборной перед последним этапом Кубка мира. Накануне Лариса Куклина в Инстаграме пожаловалась на то, что команда больше восьми часов добиралась на машинах из шведского Эстерсунда до норвежского Холменколлена, где 21 марта возобновятся гонки Кубка мира. В Эстерсунде 17 марта завершился чемпионат мира, и времени на то, чтобы восстановиться после главного турнира года в принципе было не много. Теперь к усталости от стартов может добавиться усталость от долгого переезда.
В чем же причина спорного решения по логистике? В первую очередь —
Накануне появилась информация, что остальные сборные отправились в Осло на чартере. Но российская сторона якобы узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, а оплачивать удобный авиарейс нужно было еще в ноябре. Прямой перелет между Эстерсундом и Осло занимает около часа. Чартер организует Международный союз биатлонистов (IBU), но рейс не бесплатный и тоже не слишком удобен по времени. Перелет регулярными рейсами с пересадкой в Стокгольме занимает минимум 9 часов с ожиданием в аэропорту и всеми сложностями оформления негабаритного багажа. В такой ситуации решение ехать на специально нанятом автобусе совсем не выглядит безумием, несмотря на то, что длительный переезд по зимней дороге — это удар по любому, даже самому крепкому организму.
Первый
— Решение о поездке в Норвегию на автобусе было принято еще в ноябре прошлого года, — отметил Нуждов. — Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и главный тренер сборной Анатолий Хованцев и начальник команды Дмитрий Рочев посчитали, что вариант с чартером, который предлагал IBU, нецелесообразен и нашей команде проще и выгоднее добраться до Осло самостоятельно.
Расстояние между Эстерсундом и Осло по трассе составляет около 600 км. Расчетное время в пути — восемь часов. Это меньше, чем длительность поездки на машине между Москвой и
В этом сезоне есть за что упрекать руководство нашего биатлона. Мы пережили сагу с оформлением виз в Америку, приключения с ввозом оружия на заокеанские этапы Кубка мира, опоздание на старт Евгения Гараничева, приезд на чемпионат Европы Александра Логинова, которого не заявили на гонки, отказ от выступления в эстафетах Антона Бабикова и Евгения Гараничева, отъезд с Универсиады Эдуарда Латыпова ради просиживания в глубоком запасе на чемпионате мира, скандал с тренером по стрельбе резервной сборной Владиславом Тулаевым, заявку не самого конкурентоспособного состава на Европейские юношеские игры… Для одного сезона многовато. Но в данном случае повод для критики все же кажется чрезмерным. Если наши спортсмены плохо выступят в Холменколлене, то явно не