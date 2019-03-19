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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наша сборная едет на Кубок мира на автобусе. Почему?

Союз биатлонистов России не видит проблем в восьмичасовом переезде между Швецией и Норвегией.

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Источник: Спорт-Экспресс

У многих болельщиков возникли вопросы в связи с непростым путешествием, которое пришлось перенести российской сборной перед последним этапом Кубка мира. Накануне Лариса Куклина в Инстаграме пожаловалась на то, что команда больше восьми часов добиралась на машинах из шведского Эстерсунда до норвежского Холменколлена, где 21 марта возобновятся гонки Кубка мира. В Эстерсунде 17 марта завершился чемпионат мира, и времени на то, чтобы восстановиться после главного турнира года в принципе было не много. Теперь к усталости от стартов может добавиться усталость от долгого переезда.

Восемь часов место часа

В чем же причина спорного решения по логистике? В первую очередь — из-за неудобного расположения Эстерсунда. Когда иностранные спортсмены жалуются на удаленность Ханты-Мансийска, Тюмени или Сочи, им всякий раз модно напоминать про Эстерсунд, который регулярно принимает топовые соревнования по биатлону. Эстерсунд — небольшой провинциальный город в 550 км от Стокгольма. Аэропорт здесь очень скромный, а регулярные рейсы осуществляются только в Стокгольм и Умео. Лететь до шведской столицы один час, но многие путешественники предпочитают поезд. Но для сборной России с лыжами, винтовками и множеством других вещей — это не вариант.

Накануне появилась информация, что остальные сборные отправились в Осло на чартере. Но российская сторона якобы узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, а оплачивать удобный авиарейс нужно было еще в ноябре. Прямой перелет между Эстерсундом и Осло занимает около часа. Чартер организует Международный союз биатлонистов (IBU), но рейс не бесплатный и тоже не слишком удобен по времени. Перелет регулярными рейсами с пересадкой в Стокгольме занимает минимум 9 часов с ожиданием в аэропорту и всеми сложностями оформления негабаритного багажа. В такой ситуации решение ехать на специально нанятом автобусе совсем не выглядит безумием, несмотря на то, что длительный переезд по зимней дороге — это удар по любому, даже самому крепкому организму.

Все решилось еще в ноябре

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил «СЭ», что наша сборная намеренно отказалась от чартера и сделала это не одна — помимо россиян, решение о самостоятельной поездке на этап в Норвегию также приняли шведы и чехи. По словам Нуждова, сведения о том, что наша команда не успела вовремя оплатить прямой авиаперелет не соответствуют действительности.

— Решение о поездке в Норвегию на автобусе было принято еще в ноябре прошлого года, — отметил Нуждов. — Исполнительный директор СБР Сергей Голиков и главный тренер сборной Анатолий Хованцев и начальник команды Дмитрий Рочев посчитали, что вариант с чартером, который предлагал IBU, нецелесообразен и нашей команде проще и выгоднее добраться до Осло самостоятельно.

Два дня, чтобы прийти в себя

Расстояние между Эстерсундом и Осло по трассе составляет около 600 км. Расчетное время в пути — восемь часов. Это меньше, чем длительность поездки на машине между Москвой и Санкт-Петербургом, хотя очень многие жители российских столиц не считают такой вояж подвигом. В общем, катастрофы в переезде сборной на норвежский этап Кубка мира на автобусе точно нет. Представители некоторых игровых видов спорта проводят в автобусе перед матчами и по 20 часов. У биатлонисток есть еще два дня, чтобы настроится на гонку, а у биатлонистов — трое суток. Любой имеет право высказывать недовольство сложной дорогой на соревнования. Но в данном случае это часть работы спортсменов, причем не самая тяжелая.

В этом сезоне есть за что упрекать руководство нашего биатлона. Мы пережили сагу с оформлением виз в Америку, приключения с ввозом оружия на заокеанские этапы Кубка мира, опоздание на старт Евгения Гараничева, приезд на чемпионат Европы Александра Логинова, которого не заявили на гонки, отказ от выступления в эстафетах Антона Бабикова и Евгения Гараничева, отъезд с Универсиады Эдуарда Латыпова ради просиживания в глубоком запасе на чемпионате мира, скандал с тренером по стрельбе резервной сборной Владиславом Тулаевым, заявку не самого конкурентоспособного состава на Европейские юношеские игры… Для одного сезона многовато. Но в данном случае повод для критики все же кажется чрезмерным. Если наши спортсмены плохо выступят в Холменколлене, то явно не из-за ужасного переезда из Швеции.

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