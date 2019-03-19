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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Оглашён состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

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Источник: РИА "Новости"

В заявку мужской команды вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков (двое последних будут стартовать согласно дополнительной квоты IBU)

В состав женской команды включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко (согласно дополнительной квоты IBU).

Наталья Гербулова имела возможность выступить в Хольменколлене по дополнительной квоте IBU, но по медицинским показаниям вынуждена пропустить эти соревнования.

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