Тренер сборной Норвегии по биатлону отреагировал на слова Вирер об обмане

«Думаю, последние хорошие результаты нас разбаловали. Все согласятся, что мы завоевали больше медалей, чем рассчитывали. Теперь ждём этапа в Хольменколлене», — цитирует Обереггера TV2.

Обереггер, ранее работавший со сборной Италии, также прокомментировал слова итальянки Доротеи Вирер о своём уходе из команды. По словам Вирер, Обереггер обманул биатлонисток сборной Италии, перейдя на работу в сборную Норвегии.