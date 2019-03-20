Нуждов: В течение двух недель СБР представит совершенно открытый бюджет

«Рад сообщить, что в течение двух недель мы представим совершенно открытый бюджет СБР. Там будет написано, сколько у нас средств, и на что мы их тратим. Прямо постатейно. Про конкретных людей и их зарплаты мы говорить не будем, но общий фонд оплаты труда укажем. Будут указаны траты на обеспечение сборных и адресные траты в регионы. В какие именно регионы, и на что. Всё там до копейки будет написано. Я такого ни у одной федерации не видел. Максимум — общий объем бюджета, а вот на что расходуется — такого не видел», — сказал Нуждов.