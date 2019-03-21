Выступающая за Словакию Кузьмина продолжит карьеру только в эстафетах

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«Я завершу свою карьеру в индивидуальных гонках, но мы задаемся вопросом, будет ли целесообразно помочь команде в эстафетах в следующем году. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется четвертый участник эстафеты, способный меня заменить», — приводит слова Кузьминой Sport.cz со ссылкой на словацкий телеканал RTVS.

Как отметил муж и тренер спортсменки Даниэль Кузьмин, свои последние старты в индивидуальных гонках 34-летняя Кузьмина проведет на финальном этапе Кубка мира-2018/19 в Норвегии.

«Я могу сказать, что ее последняя индивидуальная гонка в карьере пройдет в Осло», — сказал Кузьмин.