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17:06 (мск), источник: Р-Спорт

Выступающая за Словакию Кузьмина продолжит карьеру только в эстафетах

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сестра Антона Шипулина, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, объявила, что по завершении нынешнего сезона больше не будет соревноваться в индивидуальных гонках и продолжит карьеру только в эстафетах.

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«Я завершу свою карьеру в индивидуальных гонках, но мы задаемся вопросом, будет ли целесообразно помочь команде в эстафетах в следующем году. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не найдется четвертый участник эстафеты, способный меня заменить», — приводит слова Кузьминой Sport.cz со ссылкой на словацкий телеканал RTVS.

Как отметил муж и тренер спортсменки Даниэль Кузьмин, свои последние старты в индивидуальных гонках 34-летняя Кузьмина проведет на финальном этапе Кубка мира-2018/19 в Норвегии.

«Я могу сказать, что ее последняя индивидуальная гонка в карьере пройдет в Осло», — сказал Кузьмин.

Кузьмина выступает за сборную Словакии с 2008 года. Биатлонистка завоевала золотые медали Олимпийских игр в 2010 и 2014 годах в спринте, а также в масс-старте на ОИ-2018. Также Кузьмина взяла золото в спринте на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде.

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