Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на этапе КМ в Холменколлене

Победительницей гонки стала словачка Анастасия Кузьмина, допустившая один промах при стрельбе лежа и показавшая на финише время 19 мин. 56,2 сек. На 21 секунду от Кузьминой отстала представительница Германии Франциска Пройсс, ни разу не промахнувшаяся на огневых рубежах. Тройку сильнейших замкнула еще одна словачка Паулина Фиалкова, также идеально отстрелявшаяся и отставшая от подруги по команде на 25 секунд.

Эта победа позволила Анастасии Кузьминой завоевать Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Лидер общего зачета итальянка Доротея Вирер с одним промахом на стойке финишировала лишь 11-й, но сумела на тридцать очков оторваться от своей ближайшей преследовательницы Лизы Витоцци, поскольку та с пятью промахами финишировала только 68-й и даже не попала в гонку преследования.

Лучший результат среди белорусских биатлонисток в прошедшей гонке показали Елена Кручинкина, которая заняла 18-е место — +1 мин. 17,9 сек. (0+1), и Динара Алимбекова, ставшая 19-й — 1 мин.19,3 сек (0+0). А вот еще три белоруски не смогли попасть в топ-60 и пропустят субботний пасьют: Ирина Кручинкина разместилась на 67-й позиции — + 2 мин. 29,8 сек. (1+2), лидер сборной Ирина Кривко финишировала на 71-м месте — +2 мин. 32,3 сек (1+2), Анна Сола стала 95-й +3 мин. 33,2 сек (2+3).