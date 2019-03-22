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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норицын останется главным тренером женской сборной России

Вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщил, что Виталий Норицын продолжит руководить женской сборной России.

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В следующем сезоне перед специалистом будут стоять более высокие цели.

— На следующий сезон в тренерском штабе женской сборной возможны небольшие изменения, но Виталий Норицын сохранит за собой должность старшего тренера, — цитируют «Известия» Чепикова. — В этом году было важно придерживаться концепции Анатолия Хованцева, конечно, с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, а также дать возможность проявить себя и начинающим, и более опытным биатлонисткам. Эти задачи были выполнены, поэтому к работе Норицына и его помощников нет нареканий.

В первую очередь тренеры будут работать с теми девушками, которые достаточно хорошо проявили себя в этом году и дают определенные надежды на потенциально высокий результат. Плюс надо акцентировать внимание на стрелковые программы. У нас есть определенные проблемы в этом компоненте.

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