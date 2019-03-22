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19:45 (мск), источник: БЕЛТА

Йоханнес Бё победил в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону в Норвегии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в заключительной спринтерской гонке текущего сезона на этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Йоханнес Бё в условиях густого тумана сумел преодолеть дистанцию за 24 мин. 39,9 сек. (0+1). Более точным на двух огневых рубежах был Лукас Хофер, но он уступил победителю в ходе по лыжне — +31,7 сек. (0+0). Третье место занял Кантен Фийон Майе из Франции — +35,0 сек. (0+0).

Лучшим из белорусов в спринте стал Роман Елетнов, который занял 27-е место, — +1 мин. 29,0 сек. (1+1). Сергей Бочарников расположился на 46-й строке протокола — +2 мин. 07,8 сек. (1+1), Антон Смольский финишировал 54-м — +2 мин. 26,5 сек. (1+1), Владимир Чепелин 58-й — +2 мин. 33,4 сек. (2+2).

Кубок мира по биатлону в Холменколлене продолжится 23 марта двумя гонками преследования. Главная интрига сезона не разрешена. В общем зачете Кубка мира у женщин на первом и втором местах две итальянки: Доротея Вирер (882 очка) и Лиза Витоцци (852). В субботу по итогам пасьюта может определиться обладатель Большого Хрустального глобуса у женщин. Почетный трофей у мужчин завоевал Йоханнес Бё.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Лукас Хофер
    Италия
    Италия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
22.03.2019 18:15Холменколлен (Норвегия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.39,9
2Лукас ХоферИталияИталия+31,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+35,0
4Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия+38,3
5Тарьей БеНорвегияНорвегия+38,5
6Бенедикт ДолльГерманияГермания+39,4
7Симон ДестьеФранцияФранция+51,9
8Арнд ПайфферГерманияГермания+52,7
9Александр ЛогиновРоссияРоссия+52,9
10Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+54,7
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