Йоханнес Бё победил в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону в Норвегии

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Йоханнес Бё в условиях густого тумана сумел преодолеть дистанцию за 24 мин. 39,9 сек. (0+1). Более точным на двух огневых рубежах был Лукас Хофер, но он уступил победителю в ходе по лыжне — +31,7 сек. (0+0). Третье место занял Кантен Фийон Майе из Франции — +35,0 сек. (0+0).

Лучшим из белорусов в спринте стал Роман Елетнов, который занял 27-е место, — +1 мин. 29,0 сек. (1+1). Сергей Бочарников расположился на 46-й строке протокола — +2 мин. 07,8 сек. (1+1), Антон Смольский финишировал 54-м — +2 мин. 26,5 сек. (1+1), Владимир Чепелин 58-й — +2 мин. 33,4 сек. (2+2).