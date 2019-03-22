Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

25-летний норвежец является Олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным серебряным призером Игр. Помимо этого, в его активе семь золотых и пять серебряных медалей чемпионатов мира. Ранее Бё гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.