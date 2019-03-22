Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Вторым стал итальянец Лукас Хофер (отставание 31,7 секунды, 0 промахов), третьим — француз Кентен Фийон Майе (+35,0; 0). Россиянин Александр Логинов занял девятое место (+52,9; 1), Матвей Елисеев — 18-е (+1.08,3; 2), Евгений Гараничев — 28-е (+1.31,1; 1), Дмитрий Малышко — 45-е (+2.07,5; 2), Александр Поварницын — 70-е (+2.54,2; 3), Эдуард Латыпов — 74-е (+2.59,6; 3), Антон Бабиков — 89-е (+3.51,9; 3), Никита Поршнев — 94-е (+4.18,0; 5).
25-летний норвежец является Олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным серебряным призером Игр. Помимо этого, в его активе семь золотых и пять серебряных медалей чемпионатов мира. Ранее Бё гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Заключительный этап Кубка мира завершится 24 марта.