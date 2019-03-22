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20:02 (мск), источник: ТАСС

Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

ТАСС, 22 марта. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходит в Норвегии. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 39,9 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым стал итальянец Лукас Хофер (отставание 31,7 секунды, 0 промахов), третьим — француз Кентен Фийон Майе (+35,0; 0). Россиянин Александр Логинов занял девятое место (+52,9; 1), Матвей Елисеев — 18-е (+1.08,3; 2), Евгений Гараничев — 28-е (+1.31,1; 1), Дмитрий Малышко — 45-е (+2.07,5; 2), Александр Поварницын — 70-е (+2.54,2; 3), Эдуард Латыпов — 74-е (+2.59,6; 3), Антон Бабиков — 89-е (+3.51,9; 3), Никита Поршнев — 94-е (+4.18,0; 5).

25-летний норвежец является Олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным серебряным призером Игр. Помимо этого, в его активе семь золотых и пять серебряных медалей чемпионатов мира. Ранее Бё гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.

Заключительный этап Кубка мира завершится 24 марта.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Лукас Хофер
    Италия
    Италия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
22.03.2019 18:15Холменколлен (Норвегия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.39,9
2Лукас ХоферИталияИталия+31,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+35,0
4Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия+38,3
5Тарьей БеНорвегияНорвегия+38,5
6Бенедикт ДолльГерманияГермания+39,4
7Симон ДестьеФранцияФранция+51,9
8Арнд ПайфферГерманияГермания+52,7
9Александр ЛогиновРоссияРоссия+52,9
10Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+54,7
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