Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту на следующий сезон КМ

Источник: Р-Спорт

Заключительная гонка у мужчин, входящая в зачет Кубка наций, состоялась в пятницу в рамках заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победителем в спринте стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов, финишировавший девятым.

В Кубке наций сборная России стала четвертой (7110 очков). Победу одержала команда Норвегии (8147). Второе место заняла сборная Франции (7598), третье — Германии (7447).

Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне. Мужская сборная России, войдя в первую пятерку в Кубке наций, сохранила максимальную квоту (шесть спортсменов в заявке на гонку) на следующий сезон.