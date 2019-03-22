Российские биатлонисты сохранили максимальную квоту на следующий сезон КМ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в зачете Кубка наций и сохранила максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в зачете Кубка наций и сохранила максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира.
Заключительная гонка у мужчин, входящая в зачет Кубка наций, состоялась в пятницу в рамках заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Победителем в спринте стал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов, финишировавший девятым.
В Кубке наций сборная России стала четвертой (7110 очков). Победу одержала команда Норвегии (8147). Второе место заняла сборная Франции (7598), третье — Германии (7447).
Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне. Мужская сборная России, войдя в первую пятерку в Кубке наций, сохранила максимальную квоту (шесть спортсменов в заявке на гонку) на следующий сезон.
Ранее женская сборная России заняла четвертое место в Кубке наций и также сохранила максимальную квоту на следующий сезон.