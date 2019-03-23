Не виноватая я! В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга
Биатлонистку сборной России дисквалифицируют за пропуск
Биатлонистку сборной России дисквалифицируют за пропуск
В сборной России по биатлону в этом сезоне были самые разные скандалы. Но до серьёзных претензий антидопинговых служб дело пока не доходило. Теперь дошло — биатлонистка сборной России будет дисквалифицирована за пропуск
Маргарита Васильева ворвалась в основную сборную России в этом сезоне и сразу же показала себя с лучшей стороны. Впрочем, как и ещё несколько
И в этот самый момент пришла новость, что россиянка трижды за год пропустила
Спортсменка банально запуталась с заполнением сложной, по её мнению, системы АДАМС. Не разобралась. У всех разные уровни владения компьютером, так что не будем уж сильно придираться к тому, что профессиональная биатлонистка
Допустим, Маргарита не разобралась со сложной логистикой перед поездкой в США и Канаду. Но это только один случай. А вот два других весьма странные. В первом из них спортсменка объяснила, что должна была внезапно уехать в институт и просто забыла про визит антидопинговых офицеров. Второй случился на летнем сборе, откуда Васильевой надо было срочно улететь домой в Красноярск.
Довольно слабые оправдания, не считаете? Маргарита написала трогательное письмо в ВАДА на листке бумаги (что, кстати, абсолютно нормально, без всякой иронии), попытавшись объяснить причины пропусков тестов. И предсказуемо получила отказ. Ну не могли там поверить в такое. И не поверили. Теперь Васильева точно получит дисквалификацию на срок от одного до двух лет.
В этом году Маргарите исполнится 28 лет. Сможет ли она вернуться в большой спорт спустя два года — вопрос. Даже если дисквалификация составит всего год, будет очень сложно. Сейчас даже не хочется ругать спортсменку и в тысячный раз говорить о типичном российском раздолбайстве. Просто очень жаль, что действительно классная биатлонистка и приятная девушка вот так прерывает, а то и заканчивает свою толком не начавшуюся карьеру в сборной.
Можно строить конспирологические теории и предполагать, что Маргарита действительно
Сейчас российский спорт
Хочется верить, что пример Васильевой станет другим уроком. Хотя…
Нет, конечно. Не станет.