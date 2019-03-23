Шипулин сообщил о начале предвыборной кампании в Госдуму

«Это решение было принято мной при поддержке нашего губернатора Евгения Куйвашева, вице-губернатора и бывшего депутата от этого округа Сергея Бидонько. После того, как появилась информация о моём выдвижении в СМИ, мне очень много писали, звонили жители округа со словами поддержки.

Я планирую познакомиться с главами городов, с людьми, с проблемами и надеюсь, что праймериз пройдут хорошо — и в будущем мы поработаем. Хочется пожелать и себе удачи, и чтобы люди, с которыми мы будем общаться, увидели во мне кандидата, на которого они надеялись.

Конечно, я понимаю, что у нас много других проблем, помимо вопросов спорта, которые мне будет обсуждать легко. И я готов буду выслушать их и по возможности их решать, пообщаться с главами. Я считаю, что это вообще очень важная задача — быть посредником между людьми и органами исполнительной власти", — цитирует Шипулина Znak.com.