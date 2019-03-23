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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин сообщил о начале предвыборной кампании в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин официально дал старт своей кампании на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

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Источник: РИА "Новости"

«Это решение было принято мной при поддержке нашего губернатора Евгения Куйвашева, вице-губернатора и бывшего депутата от этого округа Сергея Бидонько. После того, как появилась информация о моём выдвижении в СМИ, мне очень много писали, звонили жители округа со словами поддержки.

Свердловская область является моим домом. Я уже успел объехать несколько городов в Серовском округе, график очень насыщенный, и я постараюсь в следующие месяцы посетить оставшиеся города и решить проблемы с поддержкой руководства области.

Я планирую познакомиться с главами городов, с людьми, с проблемами и надеюсь, что праймериз пройдут хорошо — и в будущем мы поработаем. Хочется пожелать и себе удачи, и чтобы люди, с которыми мы будем общаться, увидели во мне кандидата, на которого они надеялись.
Конечно, я понимаю, что у нас много других проблем, помимо вопросов спорта, которые мне будет обсуждать легко. И я готов буду выслушать их и по возможности их решать, пообщаться с главами. Я считаю, что это вообще очень важная задача — быть посредником между людьми и органами исполнительной власти", — цитирует Шипулина Znak.com.

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