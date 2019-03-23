Текущие события
Биатлон. Биатлон
17:00
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
16.03
Эстерсунд (Швеция)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Хованцев: Не смогли подготовить спортсменов, которые были бы близки к Логинову

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги этого сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сезон неоднозначный. К сожалению, мы не смогли подготовить спортсменов, которые были бы очень близки к Логинову, Елисееву, Гараничеву и Малышко. Те молодые ребята, которых мы привлекали на этапы Кубка мира — Латыпов, Поварницын и Поршнев — пока отстают ногами значительно.

Я думаю, что на протяжении подготовительного периода не было больших ошибок. Ребята находятся в рабочем состоянии, не было запары. Но разрыв большой. Я думаю что всё-таки не хватает опыта в стартах Кубка мира, потому что мы их привлекали только эпизодически, — сказал Хованцев Kalashnikov.Media.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Медали спустя шесть лет. Российские танцоры стали серебряными
Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ
Чен обыграл Ханю в битве рекордов. Россия потеряла мужскую квоту
Черчесов: Нас критикуют за примитивный футбол? А кто?
Украина испортила настроение Роналду. Обзор отбора Евро-2020
Ковальчук: Тренер ко мне несправедлив, но я не буду плакать
Как Турсынбаева оставила Медведеву с бронзой чемпионата мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь