Хованцев: Не смогли подготовить спортсменов, которые были бы близки к Логинову

«Сезон неоднозначный. К сожалению, мы не смогли подготовить спортсменов, которые были бы очень близки к Логинову, Елисееву, Гараничеву и Малышко. Те молодые ребята, которых мы привлекали на этапы Кубка мира — Латыпов, Поварницын и Поршнев — пока отстают ногами значительно.

Я думаю, что на протяжении подготовительного периода не было больших ошибок. Ребята находятся в рабочем состоянии, не было запары. Но разрыв большой. Я думаю что всё-таки не хватает опыта в стартах Кубка мира, потому что мы их привлекали только эпизодически, — сказал Хованцев Kalashnikov.Media.