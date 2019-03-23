Вирер победила в зачете Кубка мира в гонках преследования

Вирер победила в зачете Кубка мира в гонках преследования

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2018/19.