Вирер победила в зачете Кубка мира в гонках преследования
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2018/19.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2018/19.
На заключительном этапе Кубка мира в Норвегии Вирер в пасьюте заняла 12-е место.
Итальянская биатлонистка по итогам восьми гонок преследования в текущем сезоне набрала 327 очков, на второй строчке расположилась норвежка Марте Олсбю Ройселанн (312), третьей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309).
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