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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Вирер победила в зачете Кубка мира в гонках преследования

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер выиграла малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

На заключительном этапе Кубка мира в Норвегии Вирер в пасьюте заняла 12-е место.

Итальянская биатлонистка по итогам восьми гонок преследования в текущем сезоне набрала 327 очков, на второй строчке расположилась норвежка Марте Олсбю Ройселанн (312), третьей стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309).

Наивысшее среди россиянок место заняла Екатерина Юрлова-Перхт (141 очко), ставшая 21-й, Евгения Павлова (114) — 26-я, Ирина Старых (98) — 29-я, Маргарита Васильева (75) — 35-я, Светлана Миронова (41) — 46-я, Ульяна Кайшева (30) — 54-я, Лариса Куклина (26) — 59-я, Валерия Васнецова (10) — 76-я, Виктория Сливко (7) — 81-я.

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