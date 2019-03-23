Кузьмина оформила дубль. Завтра ее последняя гонка

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Перед четвертой стрельбой преимущество Анастасии Кузьминой над ближайшей преследовательницей составляло минуту и 20 секунд. То есть словацкая спортсменка легко могла допускать три промаха — на ее чемпионские акции в пасьюте это нисколько бы не повлияло.

Но родная сестра Антона Шипулина отработала идеально. За четыре рубежа она не допустила ни одной осечки, чем вызвала огромный восторг у мужа и тренера — Даниэля Кузьмина. Оно и понятно — Кузьмина всегда была невероятно быстра, но снайпером ее в пелотоне никогда не считали. 20 точных выстрелов подряд дались ей впервые в карьере только сегодня! Разумеется, Кузьмина не оставила остальным ни шанса и абсолютно заслуженно оформила в Холменколлене дубль. Нет сомнений, что завтра она замахнется на хет-трик. При этом воскресный масс-старт с большой долей вероятности станет для нее последней личной гонкой в карьере.

Мироновой снова не хватает точности

Нам радоваться особенно нечему. Полгонки дарила надежду на прорыв Светлана Миронова, но как только дело дошло до «стойки», пошли ошибки и штрафные круги. Коих набралось сразу четыре. Это, конечно, чрезмерно много. В итоге, несмотря на отличный ход, спортсменка 16-я. То есть потеряла по сравнению со спринтом еще одну позицию.

Та же история у Екатерины Юрловой-Перхт. В гонку чемпионка мира-2015 убегала 14-й, финишировала 15-й. Но ей заметно тяжело после Эстерсунда. И куда важнее, что звенела Екатерина именно на главном старте сезона. В Холменколлене она докатывает этот непростой спортивный год. Хотя все еще борется за топ-15 по итогам общего зачета.

Лариса Куклина и Виктория Сливко допустили сразу по три промаха. Ульяна Кайшева — пять. С учетом невыдающихся скоростей рассчитывать при таких раскладах было не на что. Анастасию Морозову вообще сняли с гонки, потому что Кузьмина догнала нашу спортсменку на круг.

Вирер в шаге от Большого хрустального глобуса

Несмотря на 12-е место может быть довольна преследованием Доротея Вирер. Тем самым она заработала еще 29 очков. С учетом того, что ее главный конкурент в борьбе за общий зачет Кубка мира Лиза Витоцци даже не отобралась в преследование, шансы Вирер на итоговый успех теперь совсем уж велики.

28-летняя спортсменка проводит самый успешный сезон в карьере. В заключительный день турнира в Эстерсунде она реализовала спортивную мечту, победив на чемпионате мира в личной гонке. В масс-старте. А теперь Доротея близка к тому, чтобы выиграть Большой хрустальный глобус. И это будет беспрецедентным успехом для Апеннинского полуострова. Вирер и Витоцци пишут историю, а с учетом того, что следующий чемпионат мира пройдет в Антерсельве, в Италии возможен настоящий бум биатлона.