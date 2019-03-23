Кузьмина оформила дубль. Завтра ее последняя гонка
Россиянки — вне десятки.
Россиянки — вне десятки.
Перед четвертой стрельбой преимущество Анастасии Кузьминой над ближайшей преследовательницей составляло минуту и 20 секунд. То есть словацкая спортсменка легко могла допускать три промаха — на ее чемпионские акции в пасьюте это нисколько бы не повлияло.
Но родная сестра Антона Шипулина отработала идеально. За четыре рубежа она не допустила ни одной осечки, чем вызвала огромный восторг у мужа и тренера — Даниэля Кузьмина. Оно и понятно — Кузьмина всегда была невероятно быстра, но снайпером ее в пелотоне никогда не считали. 20 точных выстрелов подряд дались ей впервые в карьере только сегодня! Разумеется, Кузьмина не оставила остальным ни шанса и абсолютно заслуженно оформила в Холменколлене дубль. Нет сомнений, что завтра она замахнется на
Нам радоваться особенно нечему. Полгонки дарила надежду на прорыв Светлана Миронова, но как только дело дошло до «стойки», пошли ошибки и штрафные круги. Коих набралось сразу четыре. Это, конечно, чрезмерно много. В итоге, несмотря на отличный ход, спортсменка 16-я. То есть потеряла по сравнению со спринтом еще одну позицию.
Та же история у Екатерины
Лариса Куклина и Виктория Сливко допустили сразу по три промаха. Ульяна Кайшева — пять. С учетом невыдающихся скоростей рассчитывать при таких раскладах было не на что. Анастасию Морозову вообще сняли с гонки, потому что Кузьмина догнала нашу спортсменку на круг.
Несмотря на 12-е место может быть довольна преследованием Доротея Вирер. Тем самым она заработала еще 29 очков. С учетом того, что ее главный конкурент в борьбе за общий зачет Кубка мира Лиза Витоцци даже не отобралась в преследование, шансы Вирер на итоговый успех теперь совсем уж велики.
28-летняя спортсменка проводит самый успешный сезон в карьере. В заключительный день турнира в Эстерсунде она реализовала спортивную мечту, победив на чемпионате мира в личной гонке. В
Владимир Иванов
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|28.25,9
|2
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.42,8
|3
|Ханна Эберг
|Швеция
|+02.01,1
|4
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+02.11,7
|5
|Лина Перссон
|Швеция
|+02.12,5
|6
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+02.27,0
|7
|Франциска Пройсс
|Германия
|+02.31,8
|8
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+02.34,1
|9
|Клэр Иган
|США
|+02.43,8
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+02.55,2