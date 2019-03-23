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21:24 (мск), источник: Прессбол

Алимбекова: Четыре огневых рубежа — пока слишком сложно для меня

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене. Она заняла 33-е место.

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Источник: РИА "Новости"

— В первую очередь, отмечу, что очень недовольна своей стрельбой: не только штрафными кругами, а даже, как подходила к огневому рубежу — чересчур осторожничала. На первых огневых рубежах слишком зацеливала. Думаю, не стоило этого делать. Конечно, нужно еще пообщаться с тренером. У меня была достаточно хорошая стартовая позиция. С чистой и более грамотной стрельбой можно было продвигаться выше, но, к сожалению, я сама себе создавала проблемы по ходу гонки. Мне нравится соперничать в контактных гонках, но, возможно, я еще не совсем готова. 4 огневых рубежа — пока слишком сложно для меня, — передает слова Алимбековой vk.com/biathlon_online.

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