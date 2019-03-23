Логинов устоял. А у Бе — уникальный рекорд
Норвежец обогнал Мартена Фуркада.
Норвежец обогнал Мартена Фуркада.
В пятницу в Осло был сильнейший туман, едва не сорвавший мужской спринт. Но уже в субботу в пригороде норвежской столицы Холменколлене светило яркое солнце и было
Неделю назад еще более жуткий ветер в Эстерсунде лишил Йоханнеса Бе медали в
На финишной прямой Бе широко улыбался, взял норвежский флаг, а когда пересек ленточку, остановился и дождался своего старшего брата Тарьея, который занял второе место — главным образом за счет отличной стрельбы. Братские объятия — кадр в рубрику «Милота дня».
Для Йоханнеса Бе эта победа стала 15-й в личных гонках в этом сезоне и тем самым норвежец побил, казалось бы, непоколебимый рекорд Мартена Фуркада. Который, кстати, хоть и завершил сезон, приехал в Осло поддержать своих товарищей по сборной Франции.
Все надежды на медаль Александра Логинова рухнули после второй стрельбы, когда он промахнулся аж три раза. Впрочем, мазал не он один — многим его соседям по коврикам не повезло попасть в порыв ветра. С другой стороны, в целом россиянин может быть доволен — он не отпустил далеко Кантена Фийона Майе. После спринта, в котором француз стал третьим, а россиянин 9-м, он приблизился к Логинову в общем зачете Кубка мира на расстояние 19 очков. Но сегодня гонка у него не задалась.
В итоге соперники так и приехали рядом — Фийон Майе на 12-м месте, Логинов на 13-м. Оба допустили по четыре промаха — по одному на первой стрельбе и по три на второй. Такая вот синхронность. Теперь разрыв между ними составляет 8 очков — 844 у Логинова против 836 у француза. На воскресный
А лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 9-е место. Он, кстати, был единственным из всех вышедших на старт биатлонистов, кто бежал в шортах. В Осло тепло, и в четверг некоторые девушки бежали с форме с короткими рукавами, но до шорт дело еще не доходило. Елисеев был очень хорош на трассе — по скорости он стал 6-м, уступив Йоханнесу Бе всего 22 секунды. Постепенно 25-летний спортсмен становится твердым вторым номером сборной вслед за Логиновым.
Улучшил свой результат и Гараничев — стартовал 28-м, финишировал 17-м. Правда, скоростью он не блеснул — только 35-е время более чем в минуте от не слишком упиравшегося Бе. Но зато всего один промах.
Дмитрий Гирин
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|32.15,6
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+13,9
|3
|Арнд Пайффер
|Германия
|+18,2
|4
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+22,1
|5
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+51,1
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+57,1
|7
|Бенедикт Долль
|Германия
|+57,4
|8
|Симон Дестье
|Франция
|+57,6
|9
|Матвей Елисеев
|Россия
|+01.02,0
|10
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+01.30,5