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21:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логинов устоял. А у Бе — уникальный рекорд

Норвежец обогнал Мартена Фуркада.

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Источник: Reuters

В пятницу в Осло был сильнейший туман, едва не сорвавший мужской спринт. Но уже в субботу в пригороде норвежской столицы Холменколлене светило яркое солнце и было по-весеннему тепло. Панорама старинного скандинавского города завораживала. Однако без проблем не обощлось — на этот раз биатлонистам мешал сильный порывистый ветер.

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Бе в космосе

Неделю назад еще более жуткий ветер в Эстерсунде лишил Йоханнеса Бе медали в масс-старте на чемпионате мире. Тогда на последнем рубеже, куда он пришел вместе с Евгением Гараничевым, норвежец промахнулся пять раз, не закрыв ни одну из мишеней. На сей раз лидер и досрочный победитель Кубка мира совладал со стихией, хотя и пришлось поволноваться. На втором рубеже Бе промазал вторым и третьим выстрелом, попав в порыв ветра, но внес поправки в прицел и больше на второй «лежке» не мазал. На двух «стойках» Бе промахнулся еще раз, но это уже ни на что не влияло — интрига относительно победителя была в этой гонке довольно призрачной.

На финишной прямой Бе широко улыбался, взял норвежский флаг, а когда пересек ленточку, остановился и дождался своего старшего брата Тарьея, который занял второе место — главным образом за счет отличной стрельбы. Братские объятия — кадр в рубрику «Милота дня».

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Для Йоханнеса Бе эта победа стала 15-й в личных гонках в этом сезоне и тем самым норвежец побил, казалось бы, непоколебимый рекорд Мартена Фуркада. Который, кстати, хоть и завершил сезон, приехал в Осло поддержать своих товарищей по сборной Франции.

Логинов не отпустил француза

Все надежды на медаль Александра Логинова рухнули после второй стрельбы, когда он промахнулся аж три раза. Впрочем, мазал не он один — многим его соседям по коврикам не повезло попасть в порыв ветра. С другой стороны, в целом россиянин может быть доволен — он не отпустил далеко Кантена Фийона Майе. После спринта, в котором француз стал третьим, а россиянин 9-м, он приблизился к Логинову в общем зачете Кубка мира на расстояние 19 очков. Но сегодня гонка у него не задалась.

В итоге соперники так и приехали рядом — Фийон Майе на 12-м месте, Логинов на 13-м. Оба допустили по четыре промаха — по одному на первой стрельбе и по три на второй. Такая вот синхронность. Теперь разрыв между ними составляет 8 очков — 844 у Логинова против 836 у француза. На воскресный масс-старт у россиянина задача простая — приехать впереди Фийона Майе, ну или сразу вслед за ним. И тогда второе место в общем зачете у него не денется.

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Горячий Елисеев

А лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, занявший 9-е место. Он, кстати, был единственным из всех вышедших на старт биатлонистов, кто бежал в шортах. В Осло тепло, и в четверг некоторые девушки бежали с форме с короткими рукавами, но до шорт дело еще не доходило. Елисеев был очень хорош на трассе — по скорости он стал 6-м, уступив Йоханнесу Бе всего 22 секунды. Постепенно 25-летний спортсмен становится твердым вторым номером сборной вслед за Логиновым.

Улучшил свой результат и Гараничев — стартовал 28-м, финишировал 17-м. Правда, скоростью он не блеснул — только 35-е время более чем в минуте от не слишком упиравшегося Бе. Но зато всего один промах.

Дмитрий Гирин

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
23.03.2019 19:15Холменколлен (Норвегия)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия32.15,6
2Тарьей БеНорвегияНорвегия+13,9
3Арнд ПайфферГерманияГермания+18,2
4Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+22,1
5Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+51,1
6Лукас ХоферИталияИталия+57,1
7Бенедикт ДолльГерманияГермания+57,4
8Симон ДестьеФранцияФранция+57,6
9Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+01.02,0
10Хенрик Л`Абе-ЛуннНорвегияНорвегия+01.30,5
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