Симон Фуркад завершил профессиональную карьеру
ТАСС, 23 марта. Французский биатлонист Симон Фуркад завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Ski Nordique.
ТАСС, 23 марта. Французский биатлонист Симон Фуркад завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Ski Nordique.
Лучшим результатом Фуркада в текущем сезоне является седьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Француз был включен в состав сборной Франции на заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, однако по итогам спринтерской гонки спортсмен не сумел квалифицироваться в гонку преследования и
Фуркад начал карьеру в 2004 году. Впервые биатлонист поднялся на пьедестал почета в 2007 году по итогам индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в финском Лахти, завоевав серебро. Всего француз попадал на призовой подиум этапов Кубка мира девять раз, а его лучшей позицией в общем зачете Кубка мира стало пятое место в сезоне-2011/12.
Помимо этого, 34-летний Фуркад является чемпионом мира в смешанной эстафете, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Симон Фуркад — старший брат пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.