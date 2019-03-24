Лукашенко: Зачем вы стрельбище с «Минской лыжни» отвезли в Раубичи?
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за стрельбище «Минской лыжни», которое было отвезено в Раубичи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за стрельбище «Минской лыжни», которое было отвезено в Раубичи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир (Брестская область) и встретился с юными биатлонистами. Стрельбище там оказалось малопригодно для тренировок.
Репортаж с места событий опубликовал телеканал ОНТ.
— Почему вы в Раубичи отвезли то стрельбище минское? Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Сюда должен был отвезти сразу же.