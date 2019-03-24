Текущие события
Биатлон. Биатлон
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
00:23 (мск), источник: Прессбол

Лукашенко: Зачем вы стрельбище с «Минской лыжни» отвезли в Раубичи?

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за стрельбище «Минской лыжни», которое было отвезено в Раубичи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир (Брестская область) и встретился с юными биатлонистами. Стрельбище там оказалось малопригодно для тренировок.

Репортаж с места событий опубликовал телеканал ОНТ.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему вы в Раубичи отвезли то стрельбище минское? Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Сюда должен был отвезти сразу же.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Без Чакветадзе и голов. Сборная Грузии проиграла на старте евроотбора, но выглядела достойно
С поправкой на сюжет. БГК выдал противоречивый матч в плей-офф Лиги чемпионов
Логинов устоял. А у Бе — уникальный рекорд
Кузьмина оформила дубль. Завтра ее последняя гонка
«Зенит» собрал 35 тысяч на товарищескую игру и крупно проиграл
Большунову сломали палку, но не волю. Он может обогнать Клебо
Мечтал выступать за Россию, но сыграет против. История Меркеля
Шикарный Мойзе Кин. Обзор квалификации Евро-2020
Тарасова рассказала об отношении к Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь