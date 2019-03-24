Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Холменколлене, Доротея Вирер завоевала Большой хрустальный глобус

Дистанцию протяженностью 12,5 км победительница преодолела за 35 мин. 36,2 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала норвежка Тирил Экхофф (+1,3 сек. ; 3 промаха), третье место у американки Клэр Иган (+10,4 сек. ; 1).

Доротея Вирер заняла 12-ю итоговую позицию и по итогам гонки стала первой итальянкой в истории, первенствовавшей в общем зачете Кубка мира и завоевавшей Большой хрустальный глобус.

Единственная представительница Беларуси в сегодняшней гонке Ирина Кривко уступила победительнице 1 мин. 24,9 сек. при трех промахах, заняв 13-е место.