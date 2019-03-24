Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира. Она — первый обладатель трофея в истории своей страны

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18:55 (мск), источник: Sport24

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Угадаете, на каких местах наши?

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Вот она, долгожданная развязка сезона. Доротея Вирер или Лиза Витоцци? Кто из итальянок возьмет Большой хрустальный глобус, не было ясно до самого конца. Однако перед началом последней гонки все находилось в руках более опытной соперницы.

У сборной России состав на масс-старт в Холменколлене оказался весьма скромным: Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Анастасия Кузьмина в своей прощальной гонке не стала отсиживаться и сразу же начала солировать пелотоном. Но после двух промахов на лежке откатилась на 26-е место и прекратила борьбу за вторую строчку тотала. Вирер со стрельбой справилась и шла в секунде от Ханны Эберг. А вот Витоцци не попала трижды и занимала последнюю позицию без шансов навязать борьбу соотечественнице. Интрига убита в самом начале?

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Миронова после отличной лежки была в 18-и секундах от лидеров, а Юрлова-Перхт с одним промахом — в 36-и.

На второй рубеж подошли сразу шестеро, но сумели разобраться с мишенями только Эберг, Паулина Фиалкова и Тириль Экхофф. Доро махнула в молоко три раза и начала откатываться поближе к Лизе.

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Юрлова-Перхт выбила 5 из 5 и поднялась на 15-е место, а вот Миронова не попала дважды и сместилась на 21-ю позицию.

К тройке лидеров преследовательницы так и не приблизились. На стрельбище работу девушки начали в унисон. И все вместе промазали. Но Эберг и Фиалкова допустили на промах меньше, чем у Экхофф, и продолжали лидировать. В 10-и секундах за ними была Клэр Иган.

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Совсем рассыпалась стрельба у Юрловой-Перхт (3 промаха) и теперь она бередила просторы предпоследних мест, а вот одно непопадание Мироновой было за счастье, и она держалась в топ-15.

Американка к заключительному рубежу лидеров догнала, но в 13-и секундах от Эберг и Фиалковой были еще Дениз Херманн и Экхофф. А на рубеже и ветер начал испытывать девушек на прочность. Они долго выжидали порыв, но тщетно. Эберг даже с кругом штрафа все равно ушла лидером. В 10-и секундах была норвежка, в 17-ти — американка.

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Иган быстро настигла Экхофф и они вместе начали преследовать уставшую Эберг. Сначала показалось, что Тириль не выдерживает натиска Клэр, но потом она так воспряла, что начала поддавливать Ханну и убегать от американки. Но дистанции хозяйке трассы не хватило. Эберг додержала свое первое место, Экхофф осталась второй, а у Иган первый подиум в карьере. Кстати, к победе подопечная Вольфганга Пихлера прибавила еще и Малый хрустальный глобус по итогам гонок с общего старта, опередив Доротею Вирер.

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Но вряд ли Доро была этим опечалена. В этом сезоне она не только стала первой итальянской женщиной, которая выиграла личное золото чемпионата мира, но и обладательницей Большого хрустального глобуса. Вряд ли для счастья нужно что-то еще.

Что касается россиянок, то Миронова с шестью промахами смогла в финишном створе превзойти Лауру Дальмайер и замкнуть топ-15, а Юрлова-Перхт с четырьмя завершила сезон на 18-м месте.

Кубок мира. Общий зачет. Женщины.

1. Доротея Вирер (Италия) — 904 балла.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 882.

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 870.

4. Марте Рейселанд (Норвегия) — 855.

5. Ханна Эберг (Швеция) — 741…

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 494…

29. Ирина Старых (Россия) — 307…

31. Светлана Миронова (Россия) — 244…

33. Евгения Павлова (Россия) — 232…

38. Маргарита Васильева (Россия) — 155.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Клэр Иган
    США
    США
24.03.2019 15:45Холменколлен (Норвегия)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция35.56,2
2Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+01,3
3Клэр ИганСШАСША+10,4
4Дениза ХерманнГерманияГермания+21,6
5Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+48,7
6Паулина ФиалковаСловакияСловакия+54,7
7Жюли СимонФранцияФранция+56,0
8Франциска ПройссГерманияГермания+56,2
9Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+01.01,6
10Анастасия КузьминаСловакияСловакия+01.04,1
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