Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира. Она — первый обладатель трофея в истории своей страны
Угадаете, на каких местах наши?
Угадаете, на каких местах наши?
Вот она, долгожданная развязка сезона. Доротея Вирер или Лиза Витоцци? Кто из итальянок возьмет Большой хрустальный глобус, не было ясно до самого конца. Однако перед началом последней гонки все находилось в руках более опытной соперницы.
У сборной России состав на
Анастасия Кузьмина в своей прощальной гонке не стала отсиживаться и сразу же начала солировать пелотоном. Но после двух промахов на лежке откатилась на 26-е место и прекратила борьбу за вторую строчку тотала. Вирер со стрельбой справилась и шла в секунде от Ханны Эберг. А вот Витоцци не попала трижды и занимала последнюю позицию без шансов навязать борьбу соотечественнице. Интрига убита в самом начале?
Миронова после отличной лежки была в 18-и секундах от лидеров, а
На второй рубеж подошли сразу шестеро, но сумели разобраться с мишенями только Эберг, Паулина Фиалкова и Тириль Экхофф. Доро махнула в молоко три раза и начала откатываться поближе к Лизе.
К тройке лидеров преследовательницы так и не приблизились. На стрельбище работу девушки начали в унисон. И все вместе промазали. Но Эберг и Фиалкова допустили на промах меньше, чем у Экхофф, и продолжали лидировать. В 10-и секундах за ними была Клэр Иган.
Совсем рассыпалась стрельба у
Американка к заключительному рубежу лидеров догнала, но в 13-и секундах от Эберг и Фиалковой были еще Дениз Херманн и Экхофф. А на рубеже и ветер начал испытывать девушек на прочность. Они долго выжидали порыв, но тщетно. Эберг даже с кругом штрафа все равно ушла лидером. В 10-и секундах была норвежка, в 17-ти — американка.
Иган быстро настигла Экхофф и они вместе начали преследовать уставшую Эберг. Сначала показалось, что Тириль не выдерживает натиска Клэр, но потом она так воспряла, что начала поддавливать Ханну и убегать от американки. Но дистанции хозяйке трассы не хватило. Эберг додержала свое первое место, Экхофф осталась второй, а у Иган первый подиум в карьере. Кстати, к победе подопечная Вольфганга Пихлера прибавила еще и Малый хрустальный глобус по итогам гонок с общего старта, опередив Доротею Вирер.
Но вряд ли Доро была этим опечалена. В этом сезоне она не только стала первой итальянской женщиной, которая выиграла личное золото чемпионата мира, но и обладательницей Большого хрустального глобуса. Вряд ли для счастья нужно
Что касается россиянок, то Миронова с шестью промахами смогла в финишном створе превзойти Лауру Дальмайер и замкнуть топ-15, а
Кубок мира. Общий зачет. Женщины.
1. Доротея Вирер (Италия) — 904 балла.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 882.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 870.
4. Марте Рейселанд (Норвегия) — 855.
5. Ханна Эберг (Швеция) — 741…
21. Екатерина
29. Ирина Старых (Россия) — 307…
31. Светлана Миронова (Россия) — 244…
33. Евгения Павлова (Россия) — 232…
38. Маргарита Васильева (Россия) — 155.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|35.56,2
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01,3
|3
|Клэр Иган
|США
|+10,4
|4
|Дениза Херманн
|Германия
|+21,6
|5
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+48,7
|6
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+54,7
|7
|Жюли Симон
|Франция
|+56,0
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+56,2
|9
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+01.01,6
|10
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+01.04,1