Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это абсолютно неважно
Сборная России ужасно выступила в последней гонке сезона, но болельщики всё равно счастливы. А Логинову безумно повезло.
Сборная России ужасно выступила в последней гонке сезона, но болельщики всё равно счастливы. А Логинову безумно повезло.
Предыдущие четыре сезона в топ-3 общего зачёта мужского Кубка мира по биатлону неизменно оказывался россиянин. Правда, всякий раз это был Антон Шипулин, а потому после его ухода из спорта надежды российских болельщиков на продолжение успешной серии заметно потускнели. Однако место олимпийского чемпиона пустовать не стало, его тут же занял Александр Логинов. Новый лидер сборной России мощно провёл сезон и к последней гонке сезона практически гарантировал себе итоговый пьедестал.
Учитывая, что Йоханнес Бё досрочно обеспечил себе «Большой хрустальный глобус», борьба Логинова с французом Кентеном
Логинову было необходимо собрать последние силы и не упустить звание лучшего биатлониста мира после Йоханнеса Бё, ради которого он пахал весь сезон.
Логинов сразу заявил о своих амбициях и шёл впереди параллельным курсом с Йоханнесом Бё. Никто никуда не спешил. Только ближе к первому рубежу пелотон немного растянулся. Логинов работал среди первых, а вот Гараничев и Елисеев уже получили небольшой просвет. Александр промазал первым же выстрелом, но его главные конкуренты ответили тем же. Другие россияне тоже допустили по одной ошибке, а лидерство захватил француз Антонен Гигонна.
Как и полагается, всё самое интересное началось на «стойке». Йоханнес выдал блестящую стрельбу и убежал с рубежа с огромным отрывом. Его ближайшим преследователем стал Пайффер, а замыкал промежуточную тройку ещё один немец Филипп Наврат. Логинов с помощью чистой стрельбы мог заметно приблизиться к заветной цели, но вместо этого промахнулся аж три раза и улетел на 25-е место.
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Йоханнес Бё решил завершить сезон так, как подобает настоящему чемпиону — 20 точных выстрелов и безоговорочное преимущество над соперниками. Проигрыш Пайффера составлял почти полминуты, а Бенедикт Долль и Кристиансен боролись за бронзу на рубеже минутного отставания.
Нас же в первую очередь интересовало сражение Логинова и
Норвежец последний круг шёл в своё удовольствие, а за несколько метров до финиша надел на голову протянутый
В последней гонке Кубка мира компанию Бё на пьедестале составили немцы Пайффер и Долль. Для российских биатлонистов
Алексей Адамов
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|37.25,6
|2
|Арнд Пайффер
|Германия
|+19,2
|3
|Бенедикт Долль
|Германия
|+38,0
|4
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+42,3
|5
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+44,6
|6
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.07,2
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+01.10,1
|8
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+01.14,3
|9
|Филипп Наврат
|Германия
|+01.24,4
|10
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.24,8