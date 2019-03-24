Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это абсолютно неважно

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Масс-старт для двоих

Предыдущие четыре сезона в топ-3 общего зачёта мужского Кубка мира по биатлону неизменно оказывался россиянин. Правда, всякий раз это был Антон Шипулин, а потому после его ухода из спорта надежды российских болельщиков на продолжение успешной серии заметно потускнели. Однако место олимпийского чемпиона пустовать не стало, его тут же занял Александр Логинов. Новый лидер сборной России мощно провёл сезон и к последней гонке сезона практически гарантировал себе итоговый пьедестал.

Учитывая, что Йоханнес Бё досрочно обеспечил себе «Большой хрустальный глобус», борьба Логинова с французом Кентеном Фийоном-Майе за вторую строчку в итоговом общем зачёте стала главной интригой масс-старта в Хольменколлене не только для российских болельщиков, но и для всех любителей биатлона. Если Логинов финишировал бы выше 28-го места, то после вычета очков за худшие гонки разница между ним и Кентеном составляла бы всего четыре очка. Таким образом, Саше нужно было просто финишировать раньше Фийона-Майе или проиграть ему одну позицию. Небольшие шансы на второе место сохранял и француз Симон Детьё.

Логинову было необходимо собрать последние силы и не упустить звание лучшего биатлониста мира после Йоханнеса Бё, ради которого он пахал весь сезон.

Россияне огорчают, француз радует

Логинов сразу заявил о своих амбициях и шёл впереди параллельным курсом с Йоханнесом Бё. Никто никуда не спешил. Только ближе к первому рубежу пелотон немного растянулся. Логинов работал среди первых, а вот Гараничев и Елисеев уже получили небольшой просвет. Александр промазал первым же выстрелом, но его главные конкуренты ответили тем же. Другие россияне тоже допустили по одной ошибке, а лидерство захватил француз Антонен Гигонна.

Чуть-чуть замешкавшийся на рубеже Бё быстро взял своё на трассе и возглавил общую группу, которая насчитывала 12 человек. Россиян среди них не было, как и конкурирующих с Логиновым французов. После второй стрельбы обозначилась тройка лидеров. Вместе с Бё-младшим без промахов обошлись Ветле Шоста Кристиансен и немец Арнд Пайффер. Заметно подтянулся к лучшим Детьё, Логинов ошибся ещё раз и ушёл со штрафного круга только 22-м. Радовало только то, что Фийон-Майе допустил сразу два промаха и откатился на 28-ю позицию. Такой провал мог стоит Кентену не только второго места в общем зачёте, но и Малого хрустального глобуса в зачёте масс-стартов.

Логинов играет в поддавки

Как и полагается, всё самое интересное началось на «стойке». Йоханнес выдал блестящую стрельбу и убежал с рубежа с огромным отрывом. Его ближайшим преследователем стал Пайффер, а замыкал промежуточную тройку ещё один немец Филипп Наврат. Логинов с помощью чистой стрельбы мог заметно приблизиться к заветной цели, но вместо этого промахнулся аж три раза и улетел на 25-е место. Фийон-Майе, наоборот, собрался и стал 21-м, опережая Александра на 20 секунд. Лучшим из Россиян был Матвей Елисеев, бежавший в середине пелотона. Гараничев также промазал дважды за 15 выстрелов, но явно испытывал проблемы с физическим состоянием, проигрывая по скорости всем.

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Йоханнес Бё решил завершить сезон так, как подобает настоящему чемпиону — 20 точных выстрелов и безоговорочное преимущество над соперниками. Проигрыш Пайффера составлял почти полминуты, а Бенедикт Долль и Кристиансен боролись за бронзу на рубеже минутного отставания.

Логинов своё не отдал

Нас же в первую очередь интересовало сражение Логинова и Фийона-Майе. Александр пустил в цель все пять выстрелов, а француз одну мишень всё-таки не закрыл. Перед финишным кругом между ними было четыре позиции 16 секунд. На первой же осечке стало ясно, что Фийон Майе Логинова не догонят. Это значило, что российский биатлонист завершит сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира, проиграв только великому и ужасному Йоханнесу Бё.

Норвежец последний круг шёл в своё удовольствие, а за несколько метров до финиша надел на голову протянутый кем-то из команды шлем викинга с рогами, а также взял в руку флаг Норвегии. Праздновать действительно было что. Йоханнес собрал всю коллекцию глобусов, победив не только в «тотале», но и в зачётах всех отдельных дисциплин.

В последней гонке Кубка мира компанию Бё на пьедестале составили немцы Пайффер и Долль. Для российских биатлонистов масс-старт сложился безрадостно. Елисеев и Логинов финишировали рядышком — 17-м и 18-м. Гараничев стал только 26-м, показав предпоследний ход. Слава богу конкретные места нас сегодня волновали мало. Куда важнее, что лидер сборной России с персональной задачей справился и продлил отличную серию, начатую Шипулиным. Будем надеяться, что Логинову в отличие от прославленного соотечественника удастся замахнуться и на победу в общем зачёте. А почему бы и нет?