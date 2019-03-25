«Если ты уж слово дал, то держи его». Губерниев готовится к жизни без биатлона

Источник: РИА "Новости"

Голос российского биатлона затронул самые животрепещущие темы по окончании сезона. Почему Бё — звезда, а Логинов — нет? Почему он не держит зла на Цветкова и Бабикова? С какой «мамой» лучше остаться сиротой? И главное — как жить дальше без биатлона?

«Респектую Елисееву за помощь»

Я хочу выразить респект Матвею Елисееву, который внимательно следил за Кентеном Фийоном Майе, понимая ситуацию. Это выяснилось уже после гонки. Логинов с Матвеем никак это не обсуждали до старта, ни о чём не договаривались. Так что сам Матвей проявил спортивную и гражданскую позицию. Правда, Детьё он упустил из виду, но тот был слишком далеко. Елисеев большой молодец, потому что цена любого очка могла быть катастрофической. Хорошо, что всё сложилось так, как сложилось. А вообще, биатлонный сезон для России оценил бы на твёрдую четвёрку. Сезон точно не провальный.

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Я не троллю Матвея, а говорю абсолютно серьёзно. Без всякой иронии. Он реально сказал, что следил за Кентеном, поэтому не было нужды пропускать Логинова на финише. Хотя вообще такие вещи у нас часто происходят. Посмотрите, что происходит в лыжных гонках. Мы сами не дали Большунову выиграть Кубок мира. Командная работа обязательно нужна.

«Логинова ждут три часа в отеле, а он не приходит»

Если говорить про мужскую сборную России по биатлону, то действительно уровень четвёрки лидеров отличается от уровня остальной команды. Необходимо наладить тренировочный процесс, прописать планы, готовиться. Я не думаю, что наши вчерашние юниоры настолько плохи. Поршнев уже призёр чемпионата мира. Ребята развиваются и растут. Просто пожелаю им удачи.

Что касается общения наших спортсменов с прессой, то скажу следующее. Если биатлонист пообещал, что даст интервью всем пишущим СМИ после окончания чемпионата мира и мои коллеги его ждут три часа в отеле, а он к ним не приходит, это выглядит странно. Речь об Александре Логинове, как вы поняли. Если ты уж слово дал, то держи его. Это проблема не только биатлонистов, но и вообще некоторых российских спортсменов.

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«Йоханнес — звезда, а Логинов — нет»

Не надо забывать, что, в отличие от спортсменов, с ними ходят поговорить люди, которые по-настоящему заканчивали высшие учебные заведения и очень солидные заведения. И это ведь не отношение к прессе, это отношение к болельщикам собственной страны, которые платят налоги и содержат сборную. Чтобы стать звездой, нужно быть как Йоханнес Бё. Он — звезда, а Логинов пока нет.

Есть ли у меня надежда на молодое поколение российских биатлонистов? Есть. Эти ребята понимают цену известности, цену бизнеса. Они здорово ориентируются в пространстве, они вообще лучше, чем мы. Надо им доверить в этом смысле. Я не боюсь, что они в какой-то момент могут взять пример с некоторых старших товарищей и закрыться от всех. Если спортсмен хороший, то с ним ничего не будет. А если ты плохой спортсмен, то в любом случае никому не интересен.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvUZSd2hs1Y/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-22T17:17:33+00:00">22 Мар 2019 в 10:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не обижаюсь на Цветкова и Бабикова»

Хочу в этой связи сказать несколько слов о Диме Малышко. Это человек, который прошёл всё. Я наблюдал, как медные трубы чуть вскружили ему голову, он выпал из сборной. Он многое переосмыслил. Я за него переживаю особенно. Он большой молодец. У него трое детей, он прекрасный папа, замечательный муж, у него красавица жена. Он олимпийский чемпион и призёр чемпионата мира. Я искренне желаю ему ещё показать себя на высшем уровне.

Я также искренне надеюсь, что люди, которые в этом году выпали из основного состава мужской сборной, в следующем году в него вернутся. У меня вот все спрашивают, почему я обращаю внимание на Бабикова и Цветкова. Потому что мне досадно, что люди, которые стояли на пьедестале почёта, а я им подсказывал слова российского гимна, сейчас выпали из обоймы. Надеюсь, что они соберутся и докажут мне, какие они замечательные спортсмены. Но самое главное, что они должны доказать это самим себе. Я за то, чтобы бегали сильнейшие. Никто ни на кого не обижается.

«Горжусь тем, что являюсь востребованным человеком»

Насколько тяжело мне будет прожить полгода без биатлона? Во-первых, у меня ещё будет Тюмень, где будет отличная программа. У меня будет два концерта с живой музыкой. О месте и времени скажу дополнительно. После Тюмени работы будет полно. Я соскучился по работе в студии программы «Все на матч». Потом я поеду на «Евровидение», затем отработаю чемпионат мира по хоккею из московской студии. Там как раз будут самые жаркие матчи. Летом я буду находиться в ожидании плавательного чемпионата мира, у нас год до Олимпиады всего. Это будет грандиозное спортивное событие.

Также у меня будет масса рекламных и благотворительных мероприятий. Я горжусь тем, что являюсь востребованным человеком, так что работы всегда полно. Хотелось бы поблагодарить всех коллег по работе. Мы делали великолепную программу. Такое количество работы в прямом эфире, которое делает наша биатлонная бригада, в мире не делает никто! Мы здесь абсолютные лидеры. Такой нагрузки не выдерживает никто из иностранцев, а я выдерживаю. Ребята мои тоже выдерживают.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvQz4KOBc9r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvQz4KOBc9r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvQz4KOBc9r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-21T07:52:56+00:00">21 Мар 2019 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хочу сказать большое спасибо моим дорогим зрителям за поддержку. Хочу сказать спасибо лыжникам. У меня очень болит за них душа, потому что у них не было в этом году таких прямо грандиозных побед. Я очень надеюсь, что поправится Устюгов, что Большунов выиграет Кубок мира, что мы будем работать командой. А то иногда возникает ощущение, что с некоторыми «мамами» лучше побыть сиротой.

Успею ли я отдохнуть в таком графике? А я и не устал! В гребле есть такой термин — «подъезд», когда ты готовишься к гребку. Мы спрашивали у тренера, а когда отдыхать-то вообще. А отдыхать надо на «подъезде».

Вот так.