После отказа Бергера тренировать россиян в СБР хотят пригласить Бьорндалена

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотели привлечь для работы с командой специалиста по технике передвижения на лыжах. Норвежцы конечно, в это компоненте находятся в авангарде. У них очень хорошие лыжники и биатлонисты. Разговаривали с Ларсом и Владимиром Петровичем Драчёвым за завтраком, обменялись электронной почтой. Была идея периодически привлекать его к работе с командой. Он рассказал о своей работе в Норвегии. Можно рассмотреть другие варианты.

Специалисты из Норвегии передовые в этом плане, очень хорошо передвигаются. Это было и во время, когда я занимался. У них идёт очень профессиональное обучение техническим навыкам. Чего не хватает нашим спортсменам. Норвежцы раскованы, идут очень легко, экономично, с широким размахом. Конечно, хотелось бы, чтобы они поделились знаниями и опытом.

Конкретные фамилии? Хотелось бы Бьорндалена пригласить… (Смеётся) Ну, а что такого? Мне кажется, что он вряд ли согласится, учитывая его напряженную спортивную деятельность. Но мы же не просим ездить со сборной круглый год, а провести несколько тренировочных сборов, поработать со спортсменами над техникой передвижения.