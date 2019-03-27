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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шипулин — о Фуркаде: Мартен реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы он так сдавался

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью «СЭ» высказался в адрес пятикратного олимпийский чемпиона Мартена Фуркада.

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По его словам, спортсмен мучается.

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Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

— За Фуркада грустно?

— Мне его очень жалко. Он реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался. Остается последний подъем, до финиша 300−400 м, а он на этом участке отдает медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Я надеялся, что он пропустит североамериканские этапы и подведется к Эстерсунду. Увы. Посмотрим, что будем в следующем сезоне. Самолюбие у него есть.

— Как относитесь к разговорам, мол, в мировом биатлоне сейчас новое руководство и Мартену просто прикрыли доступ к ТИ? Отсюда и провал в результатах.

— Я просто развожу руки и смеюсь над такими комментариями. (Владимир Иванов).

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