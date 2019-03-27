Шипулин — о Фуркаде: Мартен реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы он так сдавался

— Мне его очень жалко. Он реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался. Остается последний подъем, до финиша 300−400 м, а он на этом участке отдает медаль. Даже не знаю, в подготовке ли проблема или в мотивации. Я надеялся, что он пропустит североамериканские этапы и подведется к Эстерсунду. Увы. Посмотрим, что будем в следующем сезоне. Самолюбие у него есть.