Симон Фуркад прокомментировал решение завершить карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Последние два сезона были очень сложными для меня, потому что я не мог показывать все, на что способен. В этом году я не смог напрямую попасть в Кубок Мира, и мне пришлось выступать на Кубкe IBU. Надо было вернуться, но я был недостаточно хорош, чтобы попасть в эстафетную четверку.

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Мне было сложно смотреть, как другие выступают, когда сам я сижу в гостинице. Даже несмотря на то, что сезон для меня получился неплохим, в эстафете для меня не было места, потому что мои партнеры по сборной были сильнее. И я принял решение завершить карьеру.

Это моё самостоятельное решение. Команда предоставила мне возможность продолжать в следующем году, но я сам решил, что время пришло. Это шанс для меня самостоятельно выбрать момент для окончания карьеры. Думаю, это было правильное решение.