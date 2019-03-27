Симон Фуркад прокомментировал решение завершить карьеру
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал своё решение прекратить выступления на профессиональном уровне.
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал своё решение прекратить выступления на профессиональном уровне.
«Последние два сезона были очень сложными для меня, потому что я не мог показывать все, на что способен. В этом году я не смог напрямую попасть в Кубок Мира, и мне пришлось выступать на Кубкe IBU. Надо было вернуться, но я был недостаточно хорош, чтобы попасть в эстафетную четверку.
Мне было сложно смотреть, как другие выступают, когда сам я сижу в гостинице. Даже несмотря на то, что сезон для меня получился неплохим, в эстафете для меня не было места, потому что мои партнеры по сборной были сильнее. И я принял решение завершить карьеру.
Это моё самостоятельное решение. Команда предоставила мне возможность продолжать в следующем году, но я сам решил, что время пришло. Это шанс для меня самостоятельно выбрать момент для окончания карьеры. Думаю, это было правильное решение.
Мартен? Мы говорили с ним об этом за день до этого. Он расстроился, сказал: «Буду скучать по старшему брату на трассе. Но ты всегда будешь рядом». Конечно, здесь меня не будет, но, полагаю, он уже достаточно взрослый, и сам справится без меня на трассе", — сказал Фуркад в интервью Kalashnikov Media.