Отбор в никуда: чего ждать от чемпионата России по биатлону?
В Тюмени выступят отправляющаяся в дисквал и вернувшаяся из него.
В Тюмени выступят отправляющаяся в дисквал и вернувшаяся из него.
Шикарный комплекс «Жемчужина Сибири» в Тюмени готов к проведению чемпионата России по биатлону, который пройдет с 28 марта по 2 апреля. От выступления на этом турнире официально никто из лидеров национальной сборной не отказывался. Будет интересно сравнить тех, кто не выступал за сборную, с теми, кто был в команде. Или хотя бы числился.
В программе тюменского чемпионата страны четыре гонки — спринт, пасьют,
От чемпионата страны не отказывался никто. Однако вряд лидеры побегут всю программу. Тут многое зависит от личного желания. Например, выступающие за Тюмень Александр Логинов и Евгений Гараничев на своем домашнем турнире могут пробежать и все четыре гонки. Тем более, участие каждого из них важно для эстафеты. Но Екатерина Юрлова, как и в прошлом году, скорее всего, ограничится связкой
В Тюмени выступит биатлонистка, пропустившая три
Для Екатерины Глазыриной, вернувшейся в большой спорт после дисквалификации на этапе Кубка России в Тюмени месяц назад, чемпионат России станет первым большим турниром за два года. Ее результаты на национальных стартах от гонки к гонке росли. Интересно посмотреть, как Глазырина будет выглядеть относительно биатлонисток основной команды. И будет ли тренерский штаб рассматривать ее в качестве кандидата в сборную. Глазырина заявила, что если результатов не будет, то она завершит карьеру.
Стоит ли рассматривать национальный чемпионата в качестве основного турнира для формирования сборной? Вообще говоря, так должно быть. Формирование основной и резервной команд, отбор спортсменов на централизованную подготовку должны проходить именно по итогам главного российского старта. Но в России зачастую происходит не так.
Из героев прошлогоднего турнира, если брать спортсменов, ранее не привлекавшихся в сборную, в составе основной команды закрепился только Никита Поршнев. Бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете попал в сборную в последний момент. Так что нет никаких гарантий, что даже после хороших результатов на чемпионате России спортсмены попадут в сборную.
В Тюмени состоится тренерский совет, который подведет итоги выступления команды в завершившемся международном сезоне. Интересно, что совет состоится 1 апреля. С учетом всего происходившего в нашем биатлоне по ходу сезона лучшей даты просто невозможно было придумать.
Одно из главных событий в российском биатлоне на финише сезона случится в первый из запланированных в Тюмени дней отдыха, 29 марта. На следующий день после спринтерских гонок. Правда, произойдет это не в Тюмени, а в Москве. СБР принял решение открыть свой бюджет. Сделает это первый
Расписание чемпионата России, Тюмень
28 марта, четверг
30 марта, суббота
31 марта, воскресенье
2 апреля, вторник