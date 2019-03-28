Отбор в никуда: чего ждать от чемпионата России по биатлону?

Шикарный комплекс «Жемчужина Сибири» в Тюмени готов к проведению чемпионата России по биатлону, который пройдет с 28 марта по 2 апреля. От выступления на этом турнире официально никто из лидеров национальной сборной не отказывался. Будет интересно сравнить тех, кто не выступал за сборную, с теми, кто был в команде. Или хотя бы числился.

Сколько гонок будет проведено?

В программе тюменского чемпионата страны четыре гонки — спринт, пасьют, масс-старт и эстафета. То есть разыграно будет восемь комплектов наград. Расписание составлено таким образом, что участники получат два дня отдыха — после спринтерских гонок и перед эстафетами. В прошлом году в Ханты-Мансийске программа была чуть шире, поскольку проводились индивидуальные гонки.

Кто из лидеров не выступит в Тюмени?

Александр Логинов | Источник: РИА "Новости"

От чемпионата страны не отказывался никто. Однако вряд лидеры побегут всю программу. Тут многое зависит от личного желания. Например, выступающие за Тюмень Александр Логинов и Евгений Гараничев на своем домашнем турнире могут пробежать и все четыре гонки. Тем более, участие каждого из них важно для эстафеты. Но Екатерина Юрлова, как и в прошлом году, скорее всего, ограничится связкой спринт-пасьют.

Последний турнир Маргариты Васильевой?

Маргарита Васильева

В Тюмени выступит биатлонистка, пропустившая три допинг-теста, но пока официально не отстраненная от соревнований. Для Маргариты Васильевой чемпионат страны-2019 вполне может стать последним турниром если не в карьере, то на ближайшие два года. В прошлом году в Ханты-Мансийске она выступала очень здорово и обратила на себя внимание. Нынешний сезон она провела в составе сборной.

Возвращение Екатерины Глазыриной

Екатерина Глазырина | Источник: РИА "Новости"

Для Екатерины Глазыриной, вернувшейся в большой спорт после дисквалификации на этапе Кубка России в Тюмени месяц назад, чемпионат России станет первым большим турниром за два года. Ее результаты на национальных стартах от гонки к гонке росли. Интересно посмотреть, как Глазырина будет выглядеть относительно биатлонисток основной команды. И будет ли тренерский штаб рассматривать ее в качестве кандидата в сборную. Глазырина заявила, что если результатов не будет, то она завершит карьеру.

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Будет ли чемпионат России отборочным в сборную?

Стоит ли рассматривать национальный чемпионата в качестве основного турнира для формирования сборной? Вообще говоря, так должно быть. Формирование основной и резервной команд, отбор спортсменов на централизованную подготовку должны проходить именно по итогам главного российского старта. Но в России зачастую происходит не так.

Из героев прошлогоднего турнира, если брать спортсменов, ранее не привлекавшихся в сборную, в составе основной команды закрепился только Никита Поршнев. Бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете попал в сборную в последний момент. Так что нет никаких гарантий, что даже после хороших результатов на чемпионате России спортсмены попадут в сборную.

Что решит тренерский совет?

В Тюмени состоится тренерский совет, который подведет итоги выступления команды в завершившемся международном сезоне. Интересно, что совет состоится 1 апреля. С учетом всего происходившего в нашем биатлоне по ходу сезона лучшей даты просто невозможно было придумать.

Никаких громких решений ждать не стоит, поскольку совет давно уже дает рекомендации. Решения, включая кадровые, может принимать только правление. Но все равно будет интересно, так как совет пройдет в Тюмени, главой тренерского совета является тюменский наставник Максим Кугаевский, который находится в конфронтации с тренерами национальной команды.

Сенсация после первой гонки

Одно из главных событий в российском биатлоне на финише сезона случится в первый из запланированных в Тюмени дней отдыха, 29 марта. На следующий день после спринтерских гонок. Правда, произойдет это не в Тюмени, а в Москве. СБР принял решение открыть свой бюджет. Сделает это первый вице-президент СБР Алексей Нуждов на специальной пресс-конференции. По его словам, вопросы о неоправданных тратах в общественной организации прекратятся только после таких решительных шагов.

Расписание чемпионата России, Тюмень



28 марта, четверг

10.15 — спринт, женщины

​13.15 — спринт, мужчины

30 марта, суббота

10.15 — гонка преследования, женщины

12.15 — гонка преследования, мужчины

31 марта, воскресенье

11.15 — масс-старт, женщины

женщины 14.15 — масс-старт, мужчины

2 апреля, вторник