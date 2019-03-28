Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 28 марта. Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
ТАСС, 28 марта. Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Спортсменка показала результат 23 минуты 45,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) (отставание — 12,9 секунд; 0 промахов), третьей стала представительница Свердловской области Светлана Миронова (+40,9; 2). Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) заняла пятое место (+50,1; 2), Ирина Старых (Тюменская область) — восьмое (+1.12,2; 1), победительница Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) Виктория Сливко (Тюменская область) — 24-е (+3.11,9; 5).
Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Срок двухлетней дисквалификации биатлонистки истек 9 февраля. На счету спортсменки пять призовых мест на этапах Кубка мира (без учета аннулированного результата в Хохфильцене), дважды она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (2010, 2011).
Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 2 апреля.
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