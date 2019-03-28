Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Срок двухлетней дисквалификации биатлонистки истек 9 февраля. На счету спортсменки пять призовых мест на этапах Кубка мира (без учета аннулированного результата в Хохфильцене), дважды она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (2010, 2011).