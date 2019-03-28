Текущие события
Биатлон. Биатлон
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
15Самая горячая болельщица «Салавата»
13:21 (мск), источник: ТАСС

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 28 марта. Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала результат 23 минуты 45,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий автономный округ) (отставание — 12,9 секунд; 0 промахов), третьей стала представительница Свердловской области Светлана Миронова (+40,9; 2). Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) заняла пятое место (+50,1; 2), Ирина Старых (Тюменская область) — восьмое (+1.12,2; 1), победительница Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) Виктория Сливко (Тюменская область) — 24-е (+3.11,9; 5).

Читайте также
Отбор в никуда: чего ждать от чемпионата России по биатлону?

Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Она была временно отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Срок двухлетней дисквалификации биатлонистки истек 9 февраля. На счету спортсменки пять призовых мест на этапах Кубка мира (без учета аннулированного результата в Хохфильцене), дважды она завоевывала бронзовые медали чемпионатов Европы (2010, 2011).

Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 2 апреля.

Смотрите также: Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
Поветкин не думает о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь