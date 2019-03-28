Глазырина может попасть на централизованную подготовку сборной России по биатлону

Глазырина одержала победу в четверг. Для 31-летней спортсменки этот успех стал первым после дисквалификации за допинговое нарушение.

Поскольку чемпионат России является отборочным стартом в сборную команду страны на следующий год, Глазырина имеет хорошие шансы попасть на централизованную подготовку. Из числа включенных в нее спортсменов будут сформированы основные и резервные команды страны.

На чемпионате России спортсменка примет участие еще в двух личных гонках: гонке преследования и масс-старте.