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15:27 (мск), источник: ТАСС

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 28 марта. Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 25 минут 11,4 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Александр Логинов из Тюменской области (отставание — 15,7; 3 промаха), третьим — представитель Ханты-Мансийска Иван Томилов (+18,9; 0). Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга занял восьмое место (+1.10,8; 3), Евгений Гараничев (Тюменская область) — 12-е (+1.28,5; 3).

25-летний Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. Также в его активе золото и серебро первенств Европы.

В субботу состоятся гонки преследования у женщин и мужчин. Чемпионат России завершится 2 апреля.

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