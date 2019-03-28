Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 28 марта. Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
ТАСС, 28 марта. Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Спортсмен показал результат 25 минут 11,4 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Александр Логинов из Тюменской области (отставание — 15,7; 3 промаха), третьим — представитель
25-летний Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. Также в его активе золото и серебро первенств Европы.
В субботу состоятся гонки преследования у женщин и мужчин. Чемпионат России завершится 2 апреля.
Смотрите также: Невероятная бронза российских биатлонистов