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19:30 (мск), источник: ТАСС

Половина участников чемпионата России по биатлону посетила антидопинговый семинар в Тюмени

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Антидопинговый семинар, организованный в пятницу в Тюмени Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в рамках дорожной карты восстановления статуса Союза биатлонистов России (СБР), посетило 75 из более 150 спортсменов, заявленных на чемпионат России. Как сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, она рассчитывала, что семинар посетит большее количество биатлонистов.

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Источник: РИА "Новости"

Семинар начался с приветственной речи члена правления Союза биатлонистов России Виктора Майгурова и генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, в которой они отметили важную роль образования в вопросах антидопинговой безопасности. На семинаре выступили эксперты РУСАДА, которые осветили ключевые аспекты в области борьбы с допингом. В программу семинара вошли следующие тематические блоки: виды нарушений антидопинговых правил; права и обязанности спортсмена; ответственность спортсмена и персонала спортсмена за нарушение антидопинговых правил; детальный разбор принципов работы с системой ADAMS. Персонал спортсменов также принял участие в отдельном мастер-классе, посвященном ценностям спорта и роли персонала в процессе формирования антидопинговой культуры у спортсменов.

«В семинаре приняло участие 75 спортсменов из более чем 150, заявившихся на чемпионат России, — сказала Пахноцкая. — Первоначально записалось 94, пришло 75, причем после кофе-брейка на лекцию, посвященную терапевтическим исключениям, осталось только восемь. Мы специально проводили образовательное мероприятие в день, свободный от стартов, однако к нам пришла только половина спортсменов из вида спорта, который сейчас переживает серьезные проблемы, связанные во многом с допингом. Очень хотелось бы, чтобы активность биатлонистов в области повышения своего антидопингового образования была куда выше».

В спринтерских гонках чемпионата России, проходивших в четверг, принял участие 151 спортсмен (69 женщин и 82 мужчин).

«А пока в нашем биатлоне не все гладко. Так, на днях мы получили уведомление о том, что еще пять российских биатлонистов нарушили правила доступности. Случай с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, о котором активно писали журналисты в течение последнего месяца, часть ее коллег ничему не научил. Ничего кроме сожаления это не может вызывать», — отметила собеседница ТАСС.

Васильевой грозит дисквалификация за неоднократные нарушения правил доступности. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось расследованием дела, отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска в феврале третьего за последние 12 месяцев допинг-теста.

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