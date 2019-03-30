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10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Губерниев высказался о привилегированности спортсменов в России

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о российских спортсменах, которые не могут правильно отреагировать на критику, передает «Тюменская арена».

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Он заявил, что спортсмены в России имеют особый, привилегированный статус, которому должны соответствовать.

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«Спортсмены у нас, в России, люди привилегированные. Они достаточно много зарабатывают. К примеру, за победу на этапе Кубка мира по биатлону, кажется, вручают 15 тысяч евро призовых. Конечно, часть этой суммы уходит на налоги. Но, тем не менее, у биатлонистов есть возможность зарабатывать в ходе успешных стартов. И для России это достаточно серьезные деньги. Так что немало спортсменов сегодня чувствуют себя вполне неплохо, несмотря на трудную жизнь для большинства наших сограждан. И еще обижаются на критику.

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас. В других странах такого нет. Даже знаменитый Бьорндален в ходе одной из бесед признавался, что норвежское правительство за им завоеванные медали Олимпийских игр и чемпионатов мира не дало ни копейки, — заявил комментатор.

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