Губерниев высказался о привилегированности спортсменов в России

«Спортсмены у нас, в России, люди привилегированные. Они достаточно много зарабатывают. К примеру, за победу на этапе Кубка мира по биатлону, кажется, вручают 15 тысяч евро призовых. Конечно, часть этой суммы уходит на налоги. Но, тем не менее, у биатлонистов есть возможность зарабатывать в ходе успешных стартов. И для России это достаточно серьезные деньги. Так что немало спортсменов сегодня чувствуют себя вполне неплохо, несмотря на трудную жизнь для большинства наших сограждан. И еще обижаются на критику.