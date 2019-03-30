Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

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Логинов, представляющий Тюменскую область, показал результат 32 минуты 10,8 секунды, совершив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял представитель Ханты-Мансийского автономного округа Вадим Филимонов (отставание — 14,3 секунды; 1 промах), третьим стал Максим Буртасов из Новосибирской области (+18,7; 1).

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Евгений Гараничев (Тюменская область) финишировал четвертым (+42,6; 2), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — седьмым (+1.14,1; 3). Матвей Елисеев (Москва) занял девятое место (+1.29,3; 5) и прошел почти всю дистанцию, держа винтовку в руках из-за поломки ремня.

Логинов является обладателем четырех золотых медалей чемпионатов Европы. В минувшем сезоне Кубка мира спортсмен с 854 очками в активе стал вторым в общем зачете, уступив норвежцу Йоханнесу Бё (1262).