Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 30 марта. Биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль чемпионата России в гонке преследования на дистанции 12,5 км. Соревнования проходят в Тюмени.
ТАСС, 30 марта. Биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль чемпионата России в гонке преследования на дистанции 12,5 км. Соревнования проходят в Тюмени.
Логинов, представляющий Тюменскую область, показал результат 32 минуты 10,8 секунды, совершив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял представитель
Евгений Гараничев (Тюменская область) финишировал четвертым (+42,6; 2), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — седьмым (+1.14,1; 3). Матвей Елисеев (Москва) занял девятое место (+1.29,3; 5) и прошел почти всю дистанцию, держа винтовку в руках
Логинов является обладателем четырех золотых медалей чемпионатов Европы. В минувшем сезоне Кубка мира спортсмен с 854 очками в активе стал вторым в общем зачете, уступив норвежцу Йоханнесу Бё (1262).