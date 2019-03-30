Биатлонист Логинов пройдет обследование, чтобы определить причину болей в колене

В субботу Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате России в Тюмени.
После окончания соревнований он рассказал, что в последнее время выступает с травмой ноги.
«У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьезная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется», — сказал Касперович.
«Травма и ее причина еще не определены, после чемпионата России он пройдет обследование, тогда специалисты и дадут оценку», — добавил он.
Специалист отметил, что боли Логинов начал испытывать еще во время чемпионата мира, который прошел с 7 по 17 марта в Эстерсунде. Там 27-летний биатлонист стал вторым в спринте и третьим в составе эстафеты.
В общем зачете Кубка мира Логинов занял второе место.
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