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17:48 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Логинов пройдет обследование, чтобы определить причину болей в колене

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Логинов вскоре пройдет медицинское обследование, чтобы определить причину болей в колене. Об этом ТАСС в субботу по телефону сообщил личный тренер призера чемпионата мира Александр Касперович.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате России в Тюмени.

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После окончания соревнований он рассказал, что в последнее время выступает с травмой ноги.

«У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьезная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется», — сказал Касперович.

«Травма и ее причина еще не определены, после чемпионата России он пройдет обследование, тогда специалисты и дадут оценку», — добавил он.

Специалист отметил, что боли Логинов начал испытывать еще во время чемпионата мира, который прошел с 7 по 17 марта в Эстерсунде. Там 27-летний биатлонист стал вторым в спринте и третьим в составе эстафеты.

В общем зачете Кубка мира Логинов занял второе место.

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