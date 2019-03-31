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14:32 (мск), источник: Матч ТВ

Александр Касперович: Тот допинг-тест, который не прошел Логинов, до сих пор сомнительный. Не можем понять, откуда прилетело

Российский тренер Александр Касперович, который является личным наставником Александра Логинова, объяснил, почему биатлонист не рассказывает подробности о проваленном допинг-тесте.

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Источник: РИА "Новости"

— Такие спортсмены рождаются редко, все звезды сошлись. Ему многое дано от природы. Тот допинг-тест, который не прошел Александр, до сих пор сомнительный. Что я могу сказать? Ничего. Александр не будет говорить на эту тему, потому что мы не можем до сих пор понять, откуда прилетело.

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— Он все-таки общается с прессой. Думаю, он изменится, ему нужно просто время. У него не так гладко все складывается по жизни, поэтому давайте дадим ему время. Думаю, Сашка разговорится и будет общаться с прессой в нормальной форме, — сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».

Логинов вернулся на международную арену в декабре 2016 года после двухлетней дисквалификации за применение эритропоэтина.

В нынешнем сезоне биатлонист занял второе место в общем зачете Кубка мира и завоевал серебро в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

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