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14:57 (мск), источник: ТАСС

Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 31 марта. Представитель Удмуртии Владимир Семаков занял первое место в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

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Источник: AP 2019

Спортсмен показал результат 40 минут 47,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял Максим Буртасов из Новосибирской области (отставание — 10,7 секунды; ни одного промаха), бронза досталась Александру Логинову из Тюменской области (+38,0; 5). Евгений Гараничев (Тюменская область) занял четвертое место (+38,5; 4), Эдуард Латыпов (Башкирия) — пятое (+1.12,3; 2).

Семаков в шестой раз победил на чемпионате России, также в активе спортсмена серебряная награда первенства Европы в эстафете. Буртасов является серебряным и бронзовым призером Универсиады-2015. В активе Логинова — четыре золотые медали чемпионатов Европы, в минувшем сезоне Кубка мира спортсмен с 854 очками в активе стал вторым в общем зачете, уступив норвежцу Йоханнесу Бё (1262).

Чемпионат России по биатлону завершится 2 апреля эстафетными гонками у мужчин и женщин.

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