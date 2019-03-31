Резцова: Павлова пару раз выстрелила на этапах, и уже звезда. Это неправильно

Источник: РИА "Новости"

«Не удивлена результатами. Миронова ходом посильнее выглядит, чем другие. Кто удивил? Меня удивляет Мошкова, насколько она сейчас готова, по сезону нигде и ничего, а сейчас на чемпионате выглядит не хуже, чем сборницы.

Удивляет ещё то, что Павлова еще не восстановилась. И даже не то, что она не восстановилась, а то, что ее уже звездой сделали. Она пару раз где-то выстрелила на этапах, и уже звезда. Я считаю, что это неправильно. Она должна была участвовать на чемпионате России и продолжать отбираться в команду. Вот это мне не очень понятно.

Кто проявил себя, чтобы попасть в сборную? Я думаю, таких нет. На уровне Мироновой приближенных нет, Сливко еле-еле подтягивается и подползает. Она всегда была еле-еле там, еле-еле здесь. Таких ярких, чтобы подключить в команду, я особо не вижу.