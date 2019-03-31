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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Резцова: Павлова пару раз выстрелила на этапах, и уже звезда. Это неправильно

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонисток на чемпионате России в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

«Не удивлена результатами. Миронова ходом посильнее выглядит, чем другие. Кто удивил? Меня удивляет Мошкова, насколько она сейчас готова, по сезону нигде и ничего, а сейчас на чемпионате выглядит не хуже, чем сборницы.

Удивляет ещё то, что Павлова еще не восстановилась. И даже не то, что она не восстановилась, а то, что ее уже звездой сделали. Она пару раз где-то выстрелила на этапах, и уже звезда. Я считаю, что это неправильно. Она должна была участвовать на чемпионате России и продолжать отбираться в команду. Вот это мне не очень понятно.

Кто проявил себя, чтобы попасть в сборную? Я думаю, таких нет. На уровне Мироновой приближенных нет, Сливко еле-еле подтягивается и подползает. Она всегда была еле-еле там, еле-еле здесь. Таких ярких, чтобы подключить в команду, я особо не вижу.

Я надеялась, что Кристина Резцова неплохо выступит, но что-то она расклеилась совсем в конце сезона. В целом сезон не очень удачный для неё. Но так её можно рассматривать, потому что она молодая девочка. Только вот будет 23. На фоне Мироновой и Юрловой-Перхт нужно рассматривать таких девчонок, чтобы они могли готовиться к Олимпиаде", — цитирует Резцову Sport24.

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