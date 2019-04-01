Драчев оценил на хорошо работу Союза биатлонистов России в сезоне

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали, это лучший результат команды с 2011 года на мировых первенствах. Лучшим в команде стал Александр Логинов, на его счету две медали чемпионата мира и второе место в общем зачете Кубка мира.

«В целом год прошел удачно, можно поставить оценку хорошо. Член нашего правления Якушев Владимир Владимирович (министр строительства РФ — прим. ТАСС) также считает, что работу можно оценить на хорошо. Мы оцениваем работу на этом же уровне», — сказал Драчев, который проводит первый сезон в качестве главы СБР.

«Но есть и определенные минусы, мы понимаем, что всего сразу не изменить. Много работы проделано, но впереди еще больше», — добавил он.