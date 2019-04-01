Сезон закрыли без драки. Что решил тренерский совет?

В Тюмени в выходной день на чемпионате России по биатлону состоялся тренерский совет, на которым были подведены итоги завершившегося сезона. От заседания тренеров не ждали каких-то сенсаций, их и не случилось. Разве что публичное примирение главного тренера сборной Анатолия Хованцева и главы тренерского совета Максима Кугаевского.

Кто на централизованную подготовку?

Пожалуй, главный итог тренерского совета — объявление расширенного списка кандидатов в национальную сборную. Сейчас список выглядит очень внушительно: по 22 человека в мужской и женской командах. Но это лишь до углубленного медицинского обследования, которое пройдет в конце апреля — начале мая.

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Именно тогда будут названы по 12 мужчин и женщин, которые попадут на централизованную подготовку к предстоящему сезону. Пока же в списках 44 кандидата. Что обращает на себя внимание? Присутствие в списке Маргариты Васильевой, над которой висит угроза дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов, а также Екатерины Глазыриной, только вернувшейся из бана. Есть в числе кандидатов и Анастасия Егорова, феерившая на прошлом чемпионате страны, а этот сезон неожиданно пропустившая (по ее словам, по причине болезни).

Кого нет? Нет Максима Буртасова, который очень сильно провел национальный чемпионат. Однако в завершающемся сезоне Буртасов дважды отбирался на Кубок IBU и дважды не поехал на турниры, что наводит на определенные размышления о том, что он не хочет быть задействованным на международных стартах. Нет Татьяны Акимовой, которая собиралась в декрет еще по окончании прошлого сезона, нет Дарьи Виролайнен, которая сейчас в декрете, нет Натальи Ушкиной, которая очень неплохо смотрелась на чемпионате страны.

Взрослые — удовлетворительно, юниорам двойка

На совете были даны оценки выступлению взрослым и юниорской сборной по итогам сезона. Как и ожидалось, выступление первой команды было оценено удовлетворительно.

Мужчины (в основном за счет Александра Логинова) завоевали две медали на чемпионате мира, побеждали и завоевывали медали на этапах Кубка мира; у женщин тоже были медали чемпионата мира и этапов Кубка мира и даже победа (в эстафете в Оберхофе). Обе команды стали четвертыми в Кубке наций и сохранили максимальную квоту на следующий сезон.

Что касается юниоров, то команда Николая Большакова на чемпионате мира в Словакии завоевали две медали — золото и серебро. По сравнению с прошлым годом, когда было завоевано 15 наград, из которых восемь золотых, такое выступление можно назвать провальным.

По информации «СЭ», глобальных изменений в тренерском штабе не планируется. Старшие тренеры сохранят свои посты, а изменения, если будут, коснутся только помощников. В любом случае все решения примет правление СБР, наделенное такими полномочиями. Тренерский совет давно уже превратился исключительно в рекомендательный орган.

Давайте жить дружно

В Тюмени состоялось примирение главного тренера сборной Анатолия Хованцева и главы тренерского совета Максима Кугаевского, который является личным тренером Евгения Гараничева. Оба специалиста выступили с заявлениями о том, что решили все возникшие между ними разногласия и договорились не выносить в публичное поле свои споры. В завершившемся сезоне оба не раз давали интервью, в которых задевали друг друга.

А вот бывший глава СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в день смеха не смеялся. Он выступил с резкой критикой вообще всех, а в итоге покинул трибуну с обещанием больше никогда не появляться на тренерских советах. Так что все прошло мирно. Гораздо интереснее будет после заседания правления СБР и объявления составов на централизованную подготовку.

Кандидаты в сборную России

Мужчины: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Петр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.