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13:35 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

ТАСС, 2 апреля. Женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой завоевала золото в эстафете на 4×6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

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Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 20,2 секунды, затратив 11 дополнительных патронов и преодолев один штрафной круг.

Серебро завоевала команда Свердловской области, в которую входят Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина (отставание — 17,9 секунды; 2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов), бронзу выиграла сборная Красноярского края в составе Елены Чирковой, Натальи Гербуловой, Дианы Якимец и Маргарита Васильевой (+1.08,7; 2+9).

Чемпионат России по биатлону завершится во вторник мужской эстафетной гонкой.

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