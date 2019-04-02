Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 2 апреля. Женская сборная
ТАСС, 2 апреля. Женская сборная
Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 20,2 секунды, затратив 11 дополнительных патронов и преодолев один штрафной круг.
Серебро завоевала команда Свердловской области, в которую входят Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина (отставание — 17,9 секунды; 2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов), бронзу выиграла сборная Красноярского края в составе Елены Чирковой, Натальи Гербуловой, Дианы Якимец и Маргарита Васильевой (+1.08,7; 2+9).
Чемпионат России по биатлону завершится во вторник мужской эстафетной гонкой.