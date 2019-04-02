Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

«А где Дмитрий Малышко? Дима, ну что же это такое. Дима, лыжи где? А ведь старт буквально через несколько секунд! Без Малышко… Ну что ни гонка, то сенсация. Дорогой ты наш человек. Сборная Санкт-Петербурга. Представляете, какие люди болеют за эту команду?» — прокомментировал инцидент в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.