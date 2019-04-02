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15:40 (мск), источник: Р-Спорт

Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дмитрий Малышко с опозданием стартовал в эстафетной гонке на чемпионате России в Тюмени.

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Источник: РИА "Новости"

Малышко должен был бежать первый этап в составе сборной Санкт-Петербурга, однако к началу гонки не смог найти лыжи.

«А где Дмитрий Малышко? Дима, ну что же это такое. Дима, лыжи где? А ведь старт буквально через несколько секунд! Без Малышко… Ну что ни гонка, то сенсация. Дорогой ты наш человек. Сборная Санкт-Петербурга. Представляете, какие люди болеют за эту команду?» — прокомментировал инцидент в эфире «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Отметим, что в марте аналогичный курьезный случай произошел с Евгением Гараничевым. Тогда биатлонист опоздал на старт пасьюта на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

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