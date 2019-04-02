Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дмитрий Малышко с опозданием стартовал в эстафетной гонке на чемпионате России в Тюмени.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дмитрий Малышко с опозданием стартовал в эстафетной гонке на чемпионате России в Тюмени.
Малышко должен был бежать первый этап в составе сборной
«А где Дмитрий Малышко? Дима, ну что же это такое. Дима, лыжи где? А ведь старт буквально через несколько секунд! Без Малышко… Ну что ни гонка, то сенсация. Дорогой ты наш человек. Сборная
Отметим, что в марте аналогичный курьезный случай произошел с Евгением Гараничевым. Тогда биатлонист опоздал на старт пасьюта на восьмом этапе Кубка мира в
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