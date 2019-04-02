Первая мужская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на чемпионате России по биатлону

Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семен Сучилов и Вадим Филимонов преодолели дистанцию за 1 час 15 минуты 0 секунд, затратив 11 дополнительных патронов и преодолев один штрафной круг.

Серебро завоевала команда Республики Башкортостан — 1, в которую входят Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов (отставание 10,9 секунды; 1 круг + семь дополнительных патронов), бронза у сборной Удмуртской Республики в составе Дмитрия Шамаева, Александра Поварницына, Ильназа Мухамедзянова и Владимира Семакова (+11,7; 0+11).