Федерация биатлона Санкт-Петербурга не будет наказывать Малышко

Малышко во вторник на чемпионате в Тюмени должен был бежать первый этап в составе сборной Санкт-Петербурга, однако к началу гонки не смог найти лыжи .

«Наказывать, наверное, его мы не будем, первый раз он бежал первый этап. Есть своя специфика, он подрастерялся, забыл лыжи. Их раньше приносили массажисты, сервисмены. Но тут случилось недопонимание, и он оказался без лыж. Сбегали за этими лыжами и палками, успели принести, но на сорок с лишним секунд он все-таки опоздал», — сказал Васильев по телефону РИА Новости.