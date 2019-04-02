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18:20 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация биатлона Санкт-Петербурга не будет наказывать Малышко

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, что наказывать Малышко за опоздание на эстафету на чемпионате России федерация не будет.

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Источник: Р-Спорт

Малышко во вторник на чемпионате в Тюмени должен был бежать первый этап в составе сборной Санкт-Петербурга, однако к началу гонки не смог найти лыжи.

«Наказывать, наверное, его мы не будем, первый раз он бежал первый этап. Есть своя специфика, он подрастерялся, забыл лыжи. Их раньше приносили массажисты, сервисмены. Но тут случилось недопонимание, и он оказался без лыж. Сбегали за этими лыжами и палками, успели принести, но на сорок с лишним секунд он все-таки опоздал», — сказал Васильев по телефону РИА Новости.

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