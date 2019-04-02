Поломанные винтовки, опоздания, лишние круги: вся дичь прошедшего сезона
Российский биатлон — кладезь курьезов и странных историй.
Российский биатлон — кладезь курьезов и странных историй.
Несмотря на не самые высокие результаты на международной арене, биатлон остается в топе популярных зимних видов спорта в России. И даже невероятный накал страстей в фигурном катании и лыжных гонках не может поломать эту тенденцию — разве что немного потеснить конкурентов. В этом немалая заслуга телевидения, но куда большая заслуга самих биатлонистов, которые за сезон не раз удивляли своими приключениями. Сезон
Если вы думали, что пионером в деле опозданий на старт в нынешнем сезоне был Евгений Гараничев, то все не так. 6 декабря на этапе Кубка мира в Поклюке Латыпову забыли принести лыжи, и он стартовал с опозданием. В итоге стал 98-м. Вообще тот день был для сборной России удивительным, только вчитайтесь в этот абзац:
Возникли неприятные ситуации. Малышко сам виноват. Зарядил по ошибке пустую обойму. Что касается падения Логинова, то от них никто не застрахован. На Латыпова повлияло опоздание на старт, для него это был сильный стресс. Ему лыжи не принесли вовремя. Будем разбираться с сервисом по этому поводу.
Это разбор одной гонки от Анатолия Хованцева. Пожалуй, здесь можно признать: если российские биатлонисты в таких условиях умудряются брать медали, то это вызывает уважение.
Самая громкая из них — отсутствие тюменца в гонке преследования на этапе Кубке мира в
— Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт… Извините!!! — написал после произошедшего Гараничев в Инстаграме. Чиновники СБР и болельщики призывали быть внимательнее, но хватило нашего бойца, да простит нас Евгений, ненадолго.
И уже на чемпионате мира в гонке преследования Гараничев вышел на старт, провел отличную гонку и должен был брать столь нужную и ему, и сборной медаль. Но… вместо одного штрафного круга побежал на два — хотя промах был один. От третьего места отделило 30 секунд. Причина — последняя мишень долго закрывалась, и спортсмен не разглядел как поднимается белая плашка.
Хорошее оружие и стрельба — как минимум 50 процентов успеха в биатлоне. У некоторых россиян с винтовками совершенно не ладится, особенно у Матвея Елисеева. Это подтвердилось и в эстафете на чемпионате России — призер чемпионата мира забыл зарядить обойму и на первой стрельбе каждый патрон долго вставлял вручную.
Но это далеко не первый прецедент с участием Елисеева и его верной спутницы на спине. На
— Был инцидент на первом круге.
Ну, а в гонке преследования на том же чемпионате России Елисееву и вовсе пришлось нести ружье в руке, отталкиваясь другой — оторвался ремень. Тем не менее, из Тюмени Матвей уехал с титулом чемпиона в спринте.
Трудно сказать, что объясняет все вышеуказанные события. Спортивный принцип отбора? Отсутствие психолога в команде? Смена тренерского штаба? Об этом, надеемся, подумал тренерский совет на недавнем заседании в Тюмени. В следующем сезоне хотелось бы писать меньше о курьезах, а больше — об историях наших побед.