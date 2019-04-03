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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная без будущего? В российском биатлоне опять нет молодых талантов

Чемпионат России по биатлону показал, что в мужской команде резерва нет. В женскую можно брать многих — результат не изменится.

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В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону и вообще биатлонный сезон. Такой старт — возможность для спортсменов ворваться в расширенный состав национальной команды на следующий сезон, впервые проявить себя на глазах тренеров сборной и сделать заявку на успех в будущем. Так было в прошлом году в Ханты-Мансийске. Но в этот раз всё иначе.

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Клуб «Кому за 30»

Помните, как в прошлом году бился со сборниками Никита Поршнев, который в каждой гонке заставлял Дмитрия Губерниева кричать во весь голос? На чемпионате мира этот же Поршнев не дрогнул и помог команде добыть медаль. Но больше такой дерзкой молодёжи нет.
Если брать тех, кто не входил в завершившемся сезоне в состав сборной, то самые стабильные результаты показали Владимир Семаков из Удмуртии, Максим Буртасов из Новосибирской области и Вадим Филимонов из Югры. Семакову скоро исполнится 34 года, Буртасову — 30, Филимонову — 29. Из них лишь представитель Ханты-Мансийска попал в расширенный состав национальной сборной, и это легко объяснимо.

Тренеры национальной команды не раз говорили, что намерены строить сборную с учётом Олимпиады-2022, и делать ставку на возрастных спортсменов просто странно. А новых молодых лиц, показавших в Тюмени свой потенциал, к сожалению, не появилось.

За лидерами — никого

Из молодых, от которых ждали если не прорыва, то хотя бы регулярного попадания в десятку, более-менее отбегал только 20-летний москвич Саид Каримулла Халили, в трёх личных гонках занявший 15-е место. Тюменец Андрей Вьюхин, на которого было интересно посмотреть с точки зрения скорости, к домашнему турниру оказался не готов — два места в конце шестого десятка. Как и пилот вертолёта Игорь Малиновский, прямо обвинивший в своей неготовности тренеров сборной.

Биатлонисты, входящие в основной состав сборной, марку держали, пусть и не без приключений. Хоть Александр Логинов, хоть Матвей Елисеев, хоть Евгений Гараничев. И даже Дмитрий Малышко, насмешивший всех своим опозданием на эстафетную гонку, выглядел достойно. Хотя и похуже партнеров по команде.

Со стрельбой и они, правда, не всегда справлялись, но эта болезнь проявлялась по ходу всего сезона. Сложно сходу назвать тех, кто мог бы не заменить, но хотя бы подстраховать эту четверку в сборной. С одной стороны, это доказывает, что в команде действительно лучшие. С другой — что в случае проблем у этих парней проблемы будут у всей сборной.

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Ищите женщин

Если говорить про женщин, то здесь можно сделать такой вывод — если взять в национальную команду любую спортсменку из топ-15 и не дергать по ходу сезона, то она, набравшись опыта, будет готова выступать на том же уровне, что и нынешние сборницы. За исключением, пожалуй, Екатерины Юрловой, которая в Тюмени не выступала.

Ну вот скажите, чем Наталья Ушкина хуже Ульяны Кайшевой? Дайте одной возможность пройти централизованную подготовку, оставьте в сборной на какой-то определенный временной интервал и потом смотрите на результаты в сравнении с конкуренткой.

Наличие такого количества примерно равных по классу и достаточно молодых спортсменок — это здорово. Нужно просто правильно ими распорядиться. Ярче других среди претенденток на попадание в сборную смотрелись Ирина Казакевич и Екатерина Мошкова, но ротация в женской команде может быть шире, чем в мужской. Однако можно ограничиться и точечными заменами.

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Пока в предварительных списках сборной на следующий сезон по 22 человека у мужчин и женщин. После медицинского обследования тренерский штаб назовет по 12 человек, которые и получат право на централизованную подготовку. И им предстоит отстаивать результаты сезона-2018/19, которые для сборной России оказались не самыми худшими.

Андрей Буров

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