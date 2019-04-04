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11:29 (мск), источник: Р-Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи собственному народу

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Антона Шипулина баллотироваться в Госдуму.

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23 марта Шипулин объявил о старте кампании по довыборам в Госдуму.

Тихонов считает, что экс-биатлонист тренировался на деньги налогоплательщиков, а его решение поспешно завершить карьеру свидетельствует о лжи собственному народу.

«А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон “О спорте” и закон “О допинге”», — написал Тихонов на своем официальном сайте.

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