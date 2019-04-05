«Мы нашли слабые места». Глава российского биатлона Драчев об итогах сезона

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлон пережил первый сезон под началом новой команды управленцев во главе с Владимиром Драчевым. Глава Союза биатлонистов России (СБР) в интервью с корреспондентом ТАСС рассказал об отношении к критике, бюджете организации и отсутствии самодисциплины у спортсменов.

— Сезон окончен. Вы говорили, что он получился непростым. Когда год назад возглавили организацию, ожидали, что настолько непростым?

— Даже сомнений не было, что будет сложно, легко и не бывает. Но непростая обстановка складывалась не по причине возникавших трудностей, она искусственно нагнеталась в прессе, которой специально подыгрывали определенные люди. Не всем хотелось результата, многие ждали провала. Но нам удалось его избежать, мы достойно выступили в этом сезоне.

— Говорили за это время себе: «Господи, зачем я в это все ввязался?».

— Нет, если уж я ввязываюсь, то уже не сожалею о принятом решении.

— Тренерский совет показал, что ваши оппоненты успокоились или, точнее, их успокоили. Ожидаете теперь, что и работать в следующем сезоне будет спокойней?

— Я изначально призывал к конструктивным предложениям. Вместо этого некоторые люди просто кричали, не понимая даже смысла своих заявлений. Причем кричали не по адресу, лишь бы просто выступить. Я же за конструктив, просто так шуметь смысла нет.

Важно, что нас поддержал и Владимир Якушев (член правления СБР — прим. ТАСС), заявив, что команда сработала хорошо. Да, в этом году было много мелких недочетов, которые надо было просто пережить. Но в целом все нормально.

— Удивило, что вашего главного оппонента Александра Тихонова (четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону — прим. ТАСС) так жестко осадили во время тренерского совета, обвинив во лжи? Неужели мэтр теряет авторитет?

— Мне даже как-то жалко его стало. А ведь с его энергией и силой можно было сделать много позитивного, но он просто противопоставляет себя всему биатлонному сообществу. Жалко человека: он отошел от биатлонной семьи и видит себя в стороне от нее.

— Последняя из его ремарок касалась опубликованного бюджета Союза биатлонистов России. Тихонов говорит, что цифры смешные. А вы как считаете? Это те цифры, которые вы хотели видеть, приходя год назад на пост президента?

— Нет, но мы его увеличим. Посмотрим, каким темпом пойдем.

— Какого показателя хочется достичь?

— Не хотелось бы ставить крайнюю планку бюджета. На команду можно еще добавить, но в целом на нее хватает. А вот для развития регионов бюджет нужен гораздо больше, чтобы обеспечивать их инвентарем, обеспечивать необходимым спортивные объекты.

— По ходу сезона возникло несколько организационных коллизий. Будете усиливать работу над их устранением?

— Конечно. Главное, что мы знаем теперь наши слабые места. Это касается и приобретения совершенно нового оборудования. Над технической частью нам надо много поработать.

— А если говорить об оплошностях самих спортсменов? Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России, Матвей Елисеев забыл обойму, Алексей Волков вообще не туда побежал. Еще памятны истории Евгения Гараничева, который то на старт опоздает, то лишний круг пробежит. Это вина самих спортсменов или все же есть именно организационные недоработки?

— Однозначно, это вопрос самодисциплины. Для биатлона такие ситуации — нормальное явление. Это просто сейчас вы выдергиваете эти ситуации на всеобщее обозрение, но они были всегда и раньше. Было такое, что и на старт выходили без винтовки.

— Продолжая тему поведения спортсменов. Сейчас развернулась дискуссия, правильно ли разрешать им пользоваться соцсестями во время соревнований. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе против. А вы?

— Смотря какие соцести. Когда человек на завтраке, на обеде, на ужине сидит с телефоном, использует его во время тренировки и вместо тренировки, да еще и не спит из-за этого — это беда, за это даже нужно штрафовать. Спортсмен ведь работает за государственные деньги, и не дело бесцельно тратить энергию на телефон.

— А надо штрафовать спортсменов за отказ общаться с прессой, как предлагал Дмитрий Губерниев?

— Не вижу смысла в этом. Если отказываются общаться, то это их право. Ведь все люди разные: кто-то недоволен гонкой, уходит в себя и ему не до этого. А другой, напротив, на радостях может подойти и пообщаться.

— Все эти нюансы будут прописаны в контрактах, которые СБР планирует подписывать со спортсменами?

— Проговорим эти вопросы. Возможно, внесем дополнения.

— Вопрос по тренерскому составу. Вы отмечали, что Альбина Ахатова может стать консультантом сборной. Есть еще кем усиливать?

— Да, этот вопрос мы проработаем в течение десяти дней и примем решение.

— Иностранцев ждать?

— Вряд ли мы сможем пригласить иностранца, потому что потеряли время.

— Какое именно направление надо усилить в тренерском штабе?

— Полный сервис надо улучшать, обслуживание команды. Практически все компоненты надо улучшать, чтобы выйти на самый высокий мировой уровень.