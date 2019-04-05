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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: У нас в биатлоне бардак

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» заявила, что в российском биатлоне царит бардак. Она добавила, что спортсмены не отбирались в национальную команду по спортивному принципу.

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Источник: РИА "Новости"

— В российском биатлоне все не так, — заявила Резцова. — Перед лыжниками и лыжницами сборной России, а также перед их тренерами и руководителем федерации я преклоняюсь, потому что они большие молодцы. Про свой любимый биатлон я такого сказать не могу. Бардак у нас в биатлоне. Как будто на самотек все пущено.

— В чем именно бардак выражается?

— Во всем. Что обещал нам президент СБР Владимир Драчев после своего избрания? Спортивный принцип отбора в национальную команду. А на деле? Только на первый и второй этапы Кубка мира так отбирались. В дальнейшем же как бог на душу положит. А точнее, как регионы заплатят за своих спортсменов.

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