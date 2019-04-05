Анфиса Резцова: У нас в биатлоне бардак

Источник: РИА "Новости"

— В российском биатлоне все не так, — заявила Резцова. — Перед лыжниками и лыжницами сборной России, а также перед их тренерами и руководителем федерации я преклоняюсь, потому что они большие молодцы. Про свой любимый биатлон я такого сказать не могу. Бардак у нас в биатлоне. Как будто на самотек все пущено.

— В чем именно бардак выражается?

— Во всем. Что обещал нам президент СБР Владимир Драчев после своего избрания? Спортивный принцип отбора в национальную команду. А на деле? Только на первый и второй этапы Кубка мира так отбирались. В дальнейшем же как бог на душу положит. А точнее, как регионы заплатят за своих спортсменов.