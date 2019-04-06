«Чтобы других не тронули»: раскрыта тайна допинга Логинова

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова, которая также завоевала золото Игр в лыжных гонках и долгое время удерживала звание единственной женщины-олимпионика сразу в двух зимних видах спорта, откровенно высказалась о ситуации в российском биатлоне.

Особенно громким стало ее заявление о нынешнем лидере мужской команды России — Александре Логинове, который в сезоне-2018/19 несколько раз забирался на подиум на этапах Кубка мира, а также завоевал индивидуальное серебро в спринте на главном старте года — чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

«Я считаю, что общие результаты сборной в этом сезоне пришли за счет одного человека — Логинова. Саша — отличный парень, мужественный и скромный. Он прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной — своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали», — приводит слова Резцовой «СЭ».

Выходит, что, по мнению олимпийской чемпионки, Логинов не имеет отношения к приему допинга, за который получил длительную дисквалификацию. Напомним, в 2014 году Международный союз биатлонистов (IBU) решил перепроверить вызывающие подозрение старые пробы и обнаружил в анализах Логинова от 2013 года эритропоэтин.

Это гормон, который стимулирует появление красных кровяных тел в большом количестве, а также увеличивает скорость доставки кислорода к мышцам, что позволяет спортсменам увеличивать свою выносливость.

В итоге Логинов получил отстранение до ноября 2016 года, и, как считает Резцова, наказан он был несправедливо — «за других».

На вопрос о том, кто и зачем «сдал» биатлониста, чемпионка ответила без заминки: «Михаил Прохоров. Он заплатил деньги, чтобы других не трогали. Но кого-то нужно было сдать».

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Миллиардер Прохоров являлся президентом Союза биатлонистов России (СБР) с 2008 по 2014 год. Однако почему ему бы понадобилось «сдавать» Логинова, чтобы прикрыть «других», не очень понятно.

В сезоне-2012/13 — до сдачи подозрительной пробы — Александр показывал себя неплохо для молодого спортсмена: стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Хольменколлене в гонке преследования, а в Сочи помог выиграть эстафету — ему доверили бежать этап в команде с такими спортсменами, как Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Кстати, Шипулину от Резцовой тоже досталось. Чемпионка считает, что легендарный спортсмен трусливо повел себя в ситуации с отстранением почти всех отечественных биатлонистов от Олимпиады в Пхенчхане (причем конкретных причин недопуска Международный олимпийский комитет так и не назвал — в том числе и в случае с Шипулиным, который никогда не был заподозрен в допинге и, к счастью, пребывает в таком статусе до сих пор).

«Шипулин вместо того, чтобы поддержать команду, когда случилось отстранение почти всей нашей сборной от Пхенчхана, просто спрятался. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе же никуда не пряталась — лыжники поехали почти полным составом и громыхнули там очень сильно», — подчеркнула Резцова.

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По мнению экс-спортсменки, Шипулин, как главная звезда российского биатлона, должен был что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию, — например, устроить пресс-конференцию и жестко высказать там свою позицию.

«Вес Шипулина в биатлоне на тот момент не нужно недооценивать. Но он голову в песок зарыл, как страус, а сейчас с чемоданами в Думу пошел», — заявила Резцова.

Напомним, Шипулин завершил карьеру в конце 2018 года — вскоре после неожиданного визита австрийской полиции в стан сборной России во время этапа Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен заявил, что ему надоели подозрения в допинге и политика ущемления россиян, которая, по его мнению, проводится в мировом спорте. После этого биатлонист решил попробовать силы в Госдуме.

Возвращаясь к словам Резцовой, стоит отметить, что она раскритиковала не только покинувшего спорт Шипулина, но и действующих тренеров и руководство СБР.

Чемпионка заявила, что сейчас в российском биатлоне «все не так», поскольку не соблюдается спортивный принцип попадания в сборную.

«В команду берут, как бог на душу положит. А точнее, как регионы заплатят за своих спортсменов», — заявила Резцова.

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Также она выразила недовольство тем, что в команде оказалось много возрастных спортсменов, которые, по ее мнению, «не дотянут» до следующей Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году.

«Ну и зачем вкладывать в них деньги? Пусть готовятся за счет регионов и доказывают, что достойны быть в сборной. А молодых как раз нужно тянуть. И мальчишек, и девчонок», — считает Резцова.

Тем не менее стоит признать, что результаты сборной России в сезоне-2018/19 получились довольно неплохими по сравнению со многими предыдущими сезонами. На этапах Кубка мира россияне завоевали три золотых медали, четыре серебряных и семь бронзовых (пятое место в общем зачете), а на чемпионате мира взяли два серебра и одну бронзу (это уже достижение).

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал итоги сезона со сдержанным оптимизмом.

«Даже сомнений не было, что в этом году будет сложно. Легко и не бывает. Но непростая обстановка складывалась не по причине возникавших трудностей. Она искусственно нагнеталась в прессе, которой специально подыгрывали определенные люди. Не всем хотелось результата, многие ждали провала. Но нам удалось его избежать, мы достойно выступили в этом сезоне», — цитирует функционера ТАСС.