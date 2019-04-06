Коукалова заявила, что шансы на ее возвращение в спорт возросли

Источник: РИА "Новости"

«Я стараюсь много работать с конца ноября. Хочу посмотреть, готова ли я вернуться. Я думала, что буду очень плоха, но теперь я удивляюсь, что тело является прекрасным инструментом, которому трудно забыть, что он делал всю жизнь. Мои икры и “ахиллы” не болели в последние два месяца. Как будто проблемы полностью исчезли», — сказала Коукалова, которую цитирует sport.cz.

«По мере того, как я все больше и больше занимаюсь спортом, я становлюсь лучше и, глядя на себя, задаюсь вопросом, не стыдно ли заканчивать карьеру. Я рада, что оставила место для размышлений. Хорошо иметь время для важных решений. Все больше и больше людей спрашивают меня (о возможном возобновлении карьеры). Но все равно все пока 50 на 50», — добавила Коукалова.

Как отмечается, Коукалова должна объявить о своем окончательном решении по поводу возвращения в спорт на пресс-конференции в конце мая.

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